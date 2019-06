Jumbo-Visma heeft interesse in topsprinter Marcel Kittel. De Nederlandse wielerformatie wil de ploegloze Duitser helpen zijn carrière weer op de rit te krijgen.

Kittel en Katusha Alpecin gingen een maand geleden uit elkaar na een teleurstellende samenwerking. De 31-jarige sprinter, die al lange tijd uit vorm is, voelde zich niet meer op zijn plek bij de Zwitserse formatie.

Met Dylan Groenewegen beschikt Jumbo-Visma al over een topsprinter, maar dat hoeft volgens directeur Merijn Zeeman geen probleem te zijn.

"Naast Dylan kunnen we Marcel een interessant programma aanbieden, waarmee hij in alle rust kan opbloeien. Er is ook wederzijds respect tussen Marcel en Dylan", zegt Zeeman dinsdag in Het Nieuwsblad.

"Kittel liet zijn beste seizoenen optekenen in teams waar hij gedeelde verantwoordelijkheid had en niet alle druk op zijn schouders lag. Het is geen toeval dat dit gebeurde in de periode met John Degenkolb in de ploeg van Iwan Spekenbrink, en bij Patrick Lefevere, waar ook nog de jonge Fernando Gaviria was."

Marcel Kittel sprintte twee jaar geleden naar zijn veertiende en vooralsnog laatste ritzege in de Tour de France. Rechts Dylan Groenewegen. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijkste is dat hij weer balans vindt'

Zeeman, die Kittel goed kent en eerder met de Duitser samenwerkte bij de voorloper van Team Sunweb, benadrukt dat de sprinter alle tijd en ruimte krijgt om na te denken over zijn toekomst.

"Ik weiger op de zaken vooruit te lopen. Marcel is begin mei niet zomaar gestopt. Hij was uitgeput", zegt de Jumbo-Visma-directeur over de winnaar van veertien etappes in de Tour de France. "Het allerbelangrijkste in dit verhaal is dat Marcel eerst als mens weer de juiste balans vindt en dan zelf zijn toekomst als sporter vorm kan geven. Is dat gebeurd, dan zijn we bereid tot een gesprek."

Kittel, die eerder voor onder meer Deceuninck-Quick-Step uitkwam, boekte zijn veertien ritzeges in de Tour tussen 2013 en 2017. Ook sprintte hij onder meer naar vier etappeoverwinningen in de Giro d'Italia.