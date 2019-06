Tom Dumoulin ligt op koers om volgende maand in vorm aan de Tour de France te beginnen. Volgens Team Sunweb-coach Hendrik Werner verteert de Limburger zijn uitvalbeurt in de Giro d'Italia goed.

Dumoulin moest vorige maand al in de eerste week van de Giro opgeven na een val. Verwacht wordt dat de kopman zich volledig op de Tour focust, al is zijn deelname in Frankrijk nog niet bevestigd.

"Hij was supergoed in vorm en ik had heel veel vertrouwen in een goed klassement. Het is zonde dat we nooit zullen weten of dat was gelukt, maar die vorm en wat hij in de maanden daarvoor heeft opgebouwd, is nu niet ineens weg", zegt Werner, de Duitse trainer van Dumoulin bij Sunweb, dinsdag tegen het AD.

"Daarom zou ik op dit moment zeggen dat we de Tour in goede vorm kunnen halen. Zo veel heeft hij niet verloren in de voorbije twee weken. Ik ben niet bang voor de problemen. Hij moet de komende tijd wel de juiste stappen blijven zetten, maar dan zie ik het positief in."

Na zijn val in de Giro bleek uit een MRI-scan dat de schade aan de knie van Dumoulin meeviel, maar dat hij wel minimaal een week rust moest houden. Het is nog niet bekend hoe zijn programma voor de komende tijd eruitziet.

'Benieuwd waar deze periode goed voor is'

Hoewel Werner positief is over het herstel van Dumoulin, is het ook voor de Duitser nog gissen waar de Giro-winnaar van 2017 nu staat. "Als ik nu een boek zou schrijven over de ideale voorbereiding op een grote ronde, zou ik deze periode absoluut anders invullen", zegt hij.

"Maar wat is ideaal? Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben benieuwd waar deze periode nu goed voor is. Als je heel realistisch gaat kijken, zie je dat Tom slechts één week niet op zijn fiets heeft gezeten."

De Ronde van Italië was dit jaar het hoofddoel van Dumoulin. Hij was al van plan om in juli in de Tour de France te starten. Vorig jaar eindigde hij in Italië én in Frankrijk als tweede in het klassement.

In juni staan er twee traditionele voorbereidingskoersen op de Tour op het programma: het Critérium du Dauphiné (9-16 juni) en de Ronde van Zwitserland (15-23 juni).