Voormalig BMX-bondscoach Bas de Bever gaat aan de slag als begeleider van wielertalenten bij TalentNED, de nieuwe organisatie van directeur Gerard Kemkers.

De 51-jarige De Bever vertrok in december na een periode van vijftien jaar als BMX-coach, waarin hij onder meer aanwezig was bij de Olympische spelen in Peking, Londen en Rio de Janeiro.

Bij TalentNED, dat zich inzet voor ontwikkeling van talent in de sport en het bedrijfsleven en zich in oktober 2018 aan de schaatsploeg van olympisch kampioenen Ireen Wüst en Esmee Visser verbond, gaat De Bever zich bezighouden met het ondersteunen van wielertalenten. Zijn precieze taken zijn nog niet bekend.

"Na een half jaar rust kijk ik er enorm naar uit om met dit project aan de slag te gaan en van scratch af aan het programma van wielersport binnen TalentNED op te bouwen", zegt De Bever over zijn nieuwe baan.

"We willen nadrukkelijk kijken naar een model waarbij de kruisbestuiving wordt gezocht tussen diverse sportdisciplines. Hierbij kijken we ook naar raakvlakken buiten de wielersport en met de top van het bedrijfsleven."

Directeur en oud-schaatscoach Kemkers: "De kennis en kunde die Bas meebrengt vanuit dit jarenlange traject op Papendal, zie ik als een enorme meerwaarde bij het doorbouwen aan het programma van TalentNED voor meerdere sporten."