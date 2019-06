Bauke Mollema sprak na de slottijdrit van de Giro d'Italia van "misschien wel de beste grote ronde ooit" in zijn loopbaan. De 32-jarige renner behield dankzij een degelijk optreden de vijfde plek in het klassement.

De kopman van Trek-Segafredo verdedigde in de tijdrit in Verona een voorsprong van zo'n anderhalve minuut op Miguel Ángel López en die marge kwam geen moment in gevaar.

In het klassement eindigt hij op een achterstand van 5.43 minuut van Richard Carapaz, die zijn eerste grote ronde ooit won.

In de tijdrit hoefde Mollema dankzij zijn voorsprong op López niet alle risico's te nemen. "Ik heb volle bak gereden tot bovenaan de klim, maar toen had ik door dat ik vandaag niet meedeed voor de beste vijf plekken", zei Mollema na de finish in de Verona Arena bij Eurosport.

Mollema beëindigde de Giro met een 26e plaats in de tijdrit, op 1.04 minuut van ritwinnaar Chad Haga. "Ik lag op de klim twintig seconden achter, dus dan weet je dat het er niet inzit. Je wil geen risico's voor niets nemen en de vijfde plaats behouden."

De Groninger was zeer te spreken over zijn Giro, waarin hij de schade bergop steeds wist te beperken. "Het is misschien wel mijn beste grote ronde ooit. Mooi om te zo te finishen. Op deze locatie heb ik in 2010 ook mijn eerste grote ronde beëindigd."