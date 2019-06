Julian Alaphilippe heeft zaterdag zijn toekomst verbonden aan Deceuninck-Quick-Step. De 26-jarige Franse renner heeft zijn aflopende contract verlengd tot eind 2021.

"Het verhaal gaat verder. Ik ben gelukkig om aan te mogen kondigen dat ik mijn contract met Deceuninck-Quick-Step met twee jaar heb verlengd", zegt Alaphilippe op zijn Instagram-pagina.

"Bedankt Patrick Lefevere (ploegleider en manager van Deceuninck-Quick-Step, red.) voor het vertrouwen, ik ben gelukkig om samen dit avontuur voort te mogen zetten."

Alaphilippe had over belangstelling niet te klagen. Hij kon naar verluidt ook zijn loopbaan vervolgen bij Direct Energie, Team Ineos, Bahrain Merida en UAE Emirates, maar kiest dus voor een langer verblijf bij Deceuninck-Quick-Step.

Alaphilippe kent vooralsnog geweldig seizoen

Alaphilippe is al zes jaar in dienst van Quick-Step. Hij debuteerde in 2013 namens Klein Constantia in het peloton. De Tsjechische continentale oud-wielerploeg was als opleidingsteam verbonden aan Quick-Step.

De klassiekerspecialist kent vooralsnog een geweldig seizoen. Hij won al onder meer Strade Bianchi, Milaan-San Remo, Waalse Pijl en twee etappes in Tirreno-Adriatico.

Alaphilippe was ook dicht bij de zege in de Amstel Gold Race én de Brabantse Pijl, maar hij liet zich in beide wedstrijden verrassen door een ijzersterke Mathieu van der Poel.

De voormalig veldrijder maakte vorig jaar naam in de Tour de France. Hij was toen mede dankzij twee ritoverwinning de winnaar van het bergklassement in de belangrijkste en grootste koers van het jaar.