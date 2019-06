Esteban Chaves heeft vrijdag de voorlaatste bergetappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Colombiaan was de sterkste van een vluchtgroep en kwam solo over de meet in San Martino di Castrozza.

De coureur van Mitchelton-Scott, die ook vorig jaar een rit won in de Giro, ontsnapte in de slotfase uit de kopgroep. Hij liet de Italiaan Andrea Vendrame (tweede) en de Portugees Amaro Antunes (derde) achter zich.

De kopgroep kreeg alle ruimte van het peloton, dat met een achterstand van negen minuten aan de slotklim begon. De favorieten zaten op dat moment nog bij elkaar, maar bestookten elkaar later wel in de slotkilometers. De verschillen bleven echter beperkt.

De Giro gaat zaterdag verder met de laatste bergrit, waarin liefst vijf beklimmingen op het programma staan. Zondag wordt de ronde afgesloten met een tijdrit in Verona.

Drie niet al te zware beklimmingen

De renners kregen in de 151 kilometer lange rit drie beklimmingen voor de wielen, al was geen daarvan echt lastig. De slotklim naar San Martino di Castrozza was weliswaar 13,6 kilometer lang, maar met een gemiddelde stijging van 5,6 procent niet al te uitdagend.

Al vroeg in de rit vormde zich een omvangrijke kopgroep, die uiteindelijk uit twaalf renners bestond. De Belg Pieter Serry was op ruim een uur achterstand van Richard Carapaz de best geklasseerde renner, waardoor de groep geen enkel gevaar voor de roze trui vormde.

De twaalf kregen dan ook een vrijgeleide van het door Movistar geleide peloton. De voorsprong liep zelfs op tot ruim negen minuten. Aan de voet van de slotklim was die marge nog steeds intact, waardoor duidelijk was dat de ritwinnaar uit de kopgroep zou komen.

Chaves versnelt op 2,5 kilometer van meet

De eerste aanval vooraan op de slotklim kwam van de Italiaan Marco Canola, die al snel de Fransman François Bidard en Serry achter zich aan kreeg. Chaves, op papier de beste klimmer, en Vendrame sloten snel aan, waardoor het gat met Canola snel was gedicht.

Op 2,5 kilometer van de streep schoot Chaves er vandoor en de Colombiaan pakte meteen een aardige voorsprong. Die gaf hij niet meer uit handen. Vendrame, die in de slotfase materiaalpech had, eindigde nog knap als tweede.

De klassementsmannen deden het lang rustig aan, maar na een aanval van Miguel Ángel López (Astana) gingen ook zij los. De Colombiaan wist 43 seconden van zijn achterstand op nummer vijf Bauke Mollema goed te maken. De stand in de top tien van het klassement blijft verder ongewijzigd.

Carapaz verdedigt zaterdag in de laatste bergrit een voorsprong van 1.54 minuut op Vincenzo Nibali. Nummer drie Primoz Roglic moet 2.16 minuut goedmaken op de Ecuadoraan.