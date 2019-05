Vincenzo Nibali sluit niet uit dat hij vrijdag of zaterdag een aanvalt zoals Chris Froome vorig jaar deed in de Giro d'Italia. De Italiaan is de grootste bedreiging van rozetruidrager Richard Carapaz.

Froome greep een jaar geleden in de negentiende etappe de macht door er al heel vroeg vandoor te gaan. De Brit won de rit, reed Simon Yates uit het roze en stond de leiderstrui niet meer af.

"Een tweede of derde plek telt niet, al zal ik moeten afwachten hoe mijn benen zijn en wat de ploeg wil. Ik moet ook rekening houden met wat mijn teamgenoten willen, uit respect voor wat ze voor me hebben gedaan", aldus Nibali, die de Giro in 2013 en 2016 al won.

"Als je er de benen voor hebt, moet je all in gaan, maar het is afwachten hoe ik me voel. Als het niet heel goed voelt, is het moeilijk om aan te vallen zoals Froome deed. Zulke acties zijn heel riskant, want je blaast jezelf op en kan alles verliezen."

Nibali, die 1.54 toegeeft op Carapaz, krijgt vrijdag in de 151 kilometer lange rit tussen Treviso en San Martino di Castrozza een van de laatste kansen om nog iets te forceren. Primoz Roglic van Jumbo-Visma (+2.16) is de nummer drie van het klassement.

'Het worden zware dagen'

De 34-jarige Nibali, die ook de Tour de France en Vuelta a España al eens won, beseft dat de keuze voor een eventuele vroege aanval niet alleen bij hemzelf ligt.

"Je hebt ook een heel sterke ploeg nodig die het tempo consolideert. De tactiek zal ook afhangen van hoe goed mijn ploeggenoten zijn. Iedere Giro en iedere etappe heeft zijn eigen verhaal, het is niet makkelijk", aldus de renner van Bahrain Merida.

"Het worden nog zware dagen. Aan het einde van de Giro is iedereen moe en heeft de een nog iets meer over dan de ander. We zullen zien. Ik heb niets te verliezen."

Ook Roglic blijft in eindzege geloven

Jumbo-Visma-kopman Roglic, die de afgelopen dagen niet helemaal fit was, blijft net als Nibali strijdbaar. "De komende dagen zullen zwaar zijn, maar ik voel een stuk beter. Mijn maagproblemen zijn weg", aldus de Sloveen.

"Ik ondervind nog wel wat hinder van mijn val, maar we geven niet op. Zolang we kunnen, blijven we vechten. We gaan alles geven in de laatste ritten."

De negentiende etappe van de Giro begint vrijdag om 13.05 uur. De slotklim is 13,6 kilometer lang, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 niet extreem zwaar. Zaterdag volgt opnieuw een bergrit en zondag is de afsluitende tijdrit.