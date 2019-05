Cees Bol is er woensdag in geslaagd om zijn leiderstrui in de Ronde van Noorwegen te behouden. De 23-jarige renner van Team Sunweb kwam in de tweede etappe niet verder dan de achtste plaats, maar blijft desondanks eerste in het algemeen klassement.

Bol schreef dinsdag de openingsrit in Noorwegen op zijn naam, maar kwam er een dag later niet aan te pas in de massasprint. De Colombiaan Álvaro José Hodeg ging na 174 kilometer van Kvinesdal naar Mandal met de overwinning aan de haal.

Hodeg voorkwam een Noors feestje door Kristoffer Halvorsen (tweede), Edvald Boasson Hagen (derde) en Alexander Kristoff (vierde) voor te blijven. Boy van Poppel was op de tiende plek de tweede Nederlander in de daguitslag.

Bol en Hodeg staan met dezelfde tijd in het klassement, maar op basis van posities in de etappes behoudt de Nederlander de leiding. Halvorsen bezet op vier seconden de derde plaats.

Van der Hoorn klimt naar achtste plaats

Taco van der Hoorn steeg naar de achtste plek in het klassement en heeft zeven tellen achterstand op Bol. De renner van Team Jumbo-Visma maakte deel uit van een lange ontsnapping en sprokkelde onderweg een aantal bonificatieseconden bijeen.

De Ronde van Noorwegen duurt nog tot en met zondag. Donderdag vervolgt het peloton de koers met een relatief vlakke etappe over bijna 180 kilometer van Lyngdal naar Kristiansand.