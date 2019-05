De Nederlandse wielerbond KNWU denkt erover na om het NK op de weg in de toekomst op een bergachtig parcours in het buitenland te organiseren. De bond hoopt het kampioenschap op die manier aantrekkelijker te maken voor klimmers.

"We zijn vorig jaar al met de ploegen in gesprek gegaan hoe we kunnen proberen het NK aantrekkelijk te maken voor renners en ploegen", laat algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU woensdag aan het AD weten. "Een NK in de bergen in Oostenrijk of Duitsland waar flink geklommen kan worden is een van de ideeën."

"Wedstrijdorganisator Golazo vond het een wild en interessant idee. Ook wij vinden het interessant, maar voor nu en de komende jaren hebben we voor het NK nog even onze handen vol."

De KNWU reageert daarmee op een plan van manager Richard Plugge van Team Jumbo-Visma. Hij heeft dat neergelegd bij de bond. "En die hebben het niet direct afgewezen", aldus Plugge.

De wegwedstrijd van het NK bij de mannen vindt dit jaar op zondag 30 juni plaats in Ede. Onder anderen Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Wout Poels staan niet op de startlijst.

Mathieu van der Poel kroonde zich vorig jaar tot Nederlands kampioen op de weg. (Foto: ANP)

Financiën vormen wellicht probleem

Volgens Veneberg vormen de financiën wellicht een probleem om het NK naar het buitenland te verplaatsen. "Nu zijn Nederlandse gemeenten een grote partner, maar als je een NK in de Alpen doet is de vraag: wie betaalt de kosten? En hoe krijg je alle renners daarheen? Dat is een uitdaging."

De voorzitter begrijpt dat de Nederlandse klimmers weinig interesse hebben om mee te doen aan het NK. "Dat snap ik helemaal. Een NK in het buitenland zou ook niet uniek zijn. Bij het snowboarden gebeurt het en denk ook aan het NK marathonschaatsen op de Weissensee. Dat is een goed draaiend concept."

Vorig jaar ging Mathieu van der Poel met de overwinning aan de haal op het NK. De Brabander troefde Danny van Poppel (tweede) en Ramon Sinkeldam (derde) af in de sprint van een uitgedund peloton.