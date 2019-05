Sam Oomen zal begin juli definitief niet aan de start van de Tour de France verschijnen. De renner van Team Sunweb is herstellende van een gebroken heup, waardoor eventuele deelname aan de Ronde van Frankrijk niet realistisch is.

De 23-jarige Oomen stapte zaterdag in de veertiende etappe van de Giro d'Italia af na een valpartij aan het begin van de bergrit. Uit röntgenfoto's bleek dat de geboren Tilburger kampt met een breuk in zijn heup, waar hij circa zes weken van moet herstellen.

"Met zijn kwetsuur moeten we het niet over de Tour de France hebben. Het is uitgesloten dat hij daarheen gaat", zegt teambaas Iwan Spekenbrink van Sunweb woensdag in gesprek met het AD.

Oomen zou zich dit jaar eigenlijk volledig op de Tour de France richten, maar hij werd door de blessure van Wilco Kelderman - die brak in maart zijn sleutelbeen en nekwervel - alsnog bij de Giro-selectie gehaald om kopman Tom Dumoulin te ondersteunen.

Dumoulin verliet Giro al in eerste week

De Giro-winnaar van 2017 moest de Ronde van Italië echter al in de eerste week verlaten. Dumoulin kwam hard ten val in de vierde etappe en stapte een dag later af. De 28-jarige Limburger doet normaal gesproken wel mee aan de Tour.

De Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 6 juli met een vlakke etappe door Brussel. De slotrit in Parijs is op zondag 28 juli. De Tour werd vorig jaar verrassend gewonnen door Geraint Thomas van Team Sky.

In de Giro is het peloton inmiddels bij de zeventiende etappe aangekomen. De renners wacht woensdag een rit van 180 kilometer met vier beklimmingen.