Cees Bol heeft dinsdag de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De 23-jarige renner van Team Sunweb was de sterkste in de massasprint.

Bol hield na ruim 168 kilometer van Stavanger naar Egersund de Roemeen Eduard Michael Grosu (tweede) en de Noor Alexander Kristoff (derde) achter zich. Moreno Hofland eindigde als zesde.

Logischerwijs is Bol ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Ronde van Noorwegen, die tot en met zondag duurt.

De overwinning in Noorwegen is voor Bol zijn tweede van deze maand. Eerder triomfeerde hij in de slotrit van de Ronde van Californië. De Zaandammer won eerder dit seizoen ook de Vlaamse eendagskoers Nokere Koerse.

"Ik kan het bijna niet geloven", sprak Bol bij Eurosport. "In mijn eerste seizoen als professional behaal ik nu al mijn derde overwinning. Daar had ik vooraf niet van durven dromen."

Reinders in lange ontsnapping

De openingsrit werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners, onder wie de Nederlander Elmar Reinders. Het kwartet kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van ruim zeven minuten op.

De vluchters hielden het lang vol en werden pas op 3 kilometer van de finish gegrepen. In de massasprint maakte Bol het karwei vervolgens overtuigend af.

Bol sprak van een hectische finish. "Op een gegeven moment vloog het alle kanten op. Ik besloot aanvankelijk te wachten en het juiste moment te kiezen om aan te zetten. Achteraf kan ik zeggen dat het is gelukt. Mijn ploeggenoten slaagden erin mij op het juiste moment in de juiste positie te brengen."

Woensdag staat er in de Ronde van Noorwegen een relatief vlakke etappe over 174 kilometer van Kvinesdal naar Mandal op het programma.