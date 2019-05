Primoz Roglic heeft de ploegleiding van Jumbo-Visma in bescherming genomen na het incident rond de plaspauze tijdens de rit van zondag. Zij konden de kopman daardoor niet bijstaan toen hij van fiets moest wisselen.

Ploegleiders Jan Boven en Addy Engels hadden de auto net geparkeerd voor een sanitaire stop, toen de Sloveense kopman materiaalpech kende. Hij kreeg weliswaar al snel de fiets van teamgenoot Antwan Tolhoek, maar die was niet helemaal op zijn maat.

"Ik hoorde het achteraf", zei Roglic maandag op de tweede rustdag tegen het AD. "We hebben allemaal fouten gemaakt gisteren. Natuurlijk was dat niet het beste moment. Maar achteraf heb ik geluk gehad en uiteindelijk was ik blij toen ik bij de finish was."

De nummer twee van het algemeen klassement wist na zijn val weer aansluiting te krijgen bij de concurrentie, maar kon op de slotklim niet mee na een versnelling van Vincenzo Nibali en Richard Carapaz. Hij kwam vervolgens in de afdaling ook nog ten val en verloor zo'n veertig seconden.

Bekijk hier de beelden van het incident. (Bron: Eurosport)

'Brute pech dat alles samenvalt'

Roglic erkende dat het van invloed was dat hij niet op zijn eigen fiets zat, maar op die van Tolhoek. "Natuurlijk, het is niet mijn fiets. Alles is net een beetje anders. De remmen, de bandenspanning. Ik wilde op de limiet naar beneden. En als je op de limiet gaat, dan kunnen door details dat soort dingen gebeuren en beslissend zijn."

Het incident is binnen de ploeg uitgebreid besproken. Engels erkent dat de fout bij de ploegleiding ligt. "Daar ben ik eerlijk in. Uiteraard balen wij ervan. Dat het op dat moment allemaal samenvalt, is brute pech."

Roglic moet in de slotweek een achterstand van 47 seconden zien goed te maken op de Ecuadoraanse klassementsleider Carapaz. Nibali volgt op exact één minuut van de kopman van Jumbo-Visma.

Dinsdag stapt het peloton weer op de fiets voor een 194 kilometer lange bergetappe van Lovere naar Ponte di Legno.