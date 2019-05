Jumbo-Visma heeft de wedstrijd uit de Hammer Series in het Noorse Stavanger gewonnen. De Nederlandse ploeg verdedigde zondag de leidende positie met verve in de afsluitende achtervolgingskoers.

Het team met onder anderen Dylan Groenewegen en Mike Teunissen had vrijdag de klimkoers gewonnen en was een dag later als zesde geëindigd in de sprintkoers. Op basis daarvan mocht Jumbo-Visma met een voorsprong van 30 seconden beginnen aan de afsluiter.

Team Sunweb kwam nog het dichtste bij en werd op 17 seconden van de winnaars tweede. De derde plaats werd nog net gegrepen door Mitchelton-Scott, voor Ineos en CCC dat wel met de snelste tijd over 49 kilometer de dagprijs won.

Jumbo-Visma had naast Groenewegen en Teunissen de Noor Amund Grøndahl Jansen, Pascal Eenkhoorn en de Deen Jonas Vingegaard in de startopstelling.

Van 7 tot en met 9 juni is de tweede wedstrijd uit de Hammer Series, dan in Limburg. In oktober is de derde en laatste wedstrijd uit de Hammer Series in Hongkong.