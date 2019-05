Bauke Mollema heeft geen goed woord over voor de motorrijders die de cameramensen rondrijden in de Giro d'Italia. Volgens de Groninger reden de tv-motoren in de vijftiende etappe de hele dag te dicht voor het peloton uit.

"Heel blij om te zien dat een vroege ontsnapping het redt tot de finish", schreef Mollema zondag na de vijftiende etappe op zijn Twitter-pagina. "Als dat niet was gebeurd had de winnaar maar beter een bloemetje gestuurd naar de cameramensen en hun chauffeurs op de motoren."

De kopman van Trek-Segafredo vond dat het peloton in de jacht op vluchters Dario Cataldo en Mattia Cattaneo werd geholpen door de motoren. Uiteindelijk bleven de twee Italianen net uit de greep van de eerste achtervolgers en ging Cataldo met de zege aan de haal.

"De hele dag reden ze niet meer dan 10 tot 30 meter voor het peloton uit", foeterde de 32-jarige Mollema, die zich ook tot de internationale wielerunie UCI richtte. "Is dit echt een WorldTour-race? Of geven jullie niet om de veiligheid van de renners en fairplay?"

Zijn klacht wordt breed gedragen door het peloton. "Tijdens de hele Giro klagen renners en teams hier al over bij de jury en de organisatie, maar niets helpt. Wat een grap."

'De schade is beperkt gebleven'

Mollema kwam in de rit naar Como, waarin het slot van de Ronde van Lombardije werd verreden, in gezelschap van Primoz Roglic over de streep. Beide renners konden rozetruidrager Richard Carapaz en Vincenzo Nibali niet volgen en verloren veertig seconden.

"Het ontplofte vlak voor de top van de slotklim", beschreef de nummer zes van het algemeen klassement de etappe bij Eurosport. "Toen ben ik op mijn eigen tempo omhooggegaan en ben ik hard naar beneden gereden."

Hij kwam onderweg Roglic tegen, die in de afdaling bij zijn jacht op Nibali en Carapaz onderuit was gegaan. "Ik hoorde al dat hij was gevallen, maar hij zat blijkbaar snel op de fiets. Het is jammer voor hem dat hij tijd verliest."

Mollema voelde zich naar eigen zeggen beter dan zaterdag, toen hij enkele minuten verloor ten opzichte van de concurrentie. "Ik moet de exacte verschillen nog zien, maar de schade is nu beperkt gebleven. Ik hoop dat het bij de volgende bergritten niet bij beperken blijft, maar dat ik ook nog wat goed kan maken."

De renners kunnen maandag bijkomen van de zware tweede week van de Giro. Dinsdag gaat het peloton verder met een rit naar Ponte di Legno. Onderweg wordt onder meer de loodzware Mortirolo bedwongen.