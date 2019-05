De Colombiaanse wielerploeg Manzana Postobón houdt per direct op te bestaan. Recent werden twee renners van de procontinentale formatie betrapt op het gebruik van doping.

In april testte de 22-jarige Colombiaan Wilmar Paredes positief op epo en begin deze week werd bekend dat bij zijn landgenoot Juan José Amador (21) sporen van anabole steroïden waren aangetroffen.

Door de twee dopinggevallen hing Manzana Postobón al een voorlopige schorsing van wielerunie UCI boven het hoofd, maar de ploeg heeft zich nu dus teruggetrokken uit de sport.

"Nog vóór de gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarbij de renners individueel hebben gehandeld, hebben we dat besluit al genomen. We komen per direct niet meer uit in wedstrijden op de nationale en internationale kalender", meldt de formatie in een verklaring.

Manzana Postobón kreeg in 2017 een procontinentale status van de UCI en deed in dat jaar mee aan de Ronde van Spanje. In dat seizoen kwam de Nederlander Jetse Bol uit voor de Colombiaanse ploeg.