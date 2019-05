Team Jumbo-Visma heeft vrijdag de klimwedstrijd van de Hammer Series in het Noorse Stavanger gewonnen. De Nederlandse ploeg hield in de eerste etappe Lotto Soudal en BORA-hansgrohe achter zich.

Jumbo-Visma verzamelde in totaal 1.065 punten. Mike Teunissen kwam als eerste boven op de slotklim en bezorgde zijn ploeg daarmee dubbele punten.

Lotto Soudal moest met 928 punten genoegen nemen met de tweede plek en BORA-hansgrohe eindigde met 869 punten als derde.

In de klimwedstrijd legde het peloton tien rondes van 8,9 kilometer af, waarbij telkens de Grisabakken moest worden bedwongen. Oscar Gatto en Sam Bennett pakten in de beginfase de punten voor BORA-hansgrohe en Tim Wellens deed daarna goede zaken voor Lotto Soudal.

Team Jumbo-Visma viert de etappezege in de Hammer Series. (Foto: Getty Images)

Teunissen en Eenkhoorn bezorgen Jumbo-Visma winst

De Belgische ploeg leek met een voorsprong van 24 punten voorafgaand aan de laatste beklimming op weg naar de overwinning, maar dankzij sterk optreden van Teunissen en Pascal Eenkhoorn ging Jumbo-Visma met de zege aan de haal.

De Hammer Series bestaat uit een klimwedstrijd, een sprintetappe en een ploegachtervolging. Die laatste twee onderdelen staan respectievelijk zaterdag en zondag op het programma in Stavanger.

Volgende maand wordt de Hammer Series in Nederland gehouden. Het peloton komt van 7 tot en met 9 juni in actie in Limburg. In oktober is de derde en laatste wedstrijd uit de Hammer Series in Hongkong.