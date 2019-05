Mathieu van der Poel heeft vrijdag ook de eerste wedstrijd in de tweede wereldbeker mountainbike van het seizoen gewonnen. De Brabander was in het Tsjechische Nové Mesto de sterkste in de shorttrackrace bij de crosscountry.

De 24-jarige Van der Poel kwam in de zeer korte race op een parcours van 1 tot 1,5 kilometer solo over de finish. Hij bleef een grote achtervolgende groep net voor en greep daarmee de leiding in de wereldbeker.

De Fransman Maxime Marotte won de sprint om de tweede plaats, vóór de Braziliaan Henrique Avancini. De Zwitser Nino Schurter, die vorig seizoen de eindzege in de wereldbeker voor zich opeiste, werd vierde.

Voor Van der Poel is het zijn tweede overwinning van het seizoen in de wereldbeker. Vorige week won hij de shorttrackrace in het Duitse Albstadt, waarna hij afgelopen zondag tweede werd in de eerste wereldbekerrace.

Van der Poel verdiende al olympische nominatie

Met die tweede plek sleepte de wereldkampioen veldrijden een nominatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio in de wacht. Hij wil in de Japanse hoofdstad voor goud gaan op de mountainbike.

Na zijn overwinning in de Amstel Gold Race is Van der Poel zich gaan concentreren op het mountainbiken. Eerder deze maand won hij ook al vier etappes en het eindklassement in de Belgian Mountainbike Challenge. Hij twijfelt nog wel of hij dit jaar meedoet aan het WK mountainbike of het WK wielrennen op de weg.

Zondag wordt de crosscountry op het grote circuit verreden in Nové Mesto. Van der Poel heeft daar dankzij zijn winst van vrijdag de beste startpositie.