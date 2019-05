Team Sunweb-renners Tom Dumoulin en Wilco Kelderman, die terugkomen van een blessure, zullen op 30 juni toch aan de start staan van de wegrit bij de NK wielrennen in Ede.

Eerder deze week leek het erop dat Dumoulin en Kelderman, net als veel andere toppers, de wegrit op de NK zouden overslaan. De organisatie van de Nederlandse kampioenschappen meldt vrijdag echter dat alle beschikbare Team Sunweb-renners zullen starten in Ede.

De 28-jarige Dumoulin is herstellende van een blessure aan zijn linkerknie die hij in de eerste week van de Giro d'Italia opliep. De Limburger stapte in de vijfde etappe af in Italië. Normaal gesproken zal hij een week na de NK starten in de Tour de France, al is dat nog niet officieel bevestigd door Sunweb.

Kelderman (28) brak eind maart zijn linkersleutelbeen en een nekwervel bij een val in de Ronde van Catalonië. De klimmer, die ook in de voorlopige Sunweb-selectie voor de Tour zit, mag sinds kort weer voluit trainen.

Toppers als titelverdediger Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen, Wout Poels, Dylan van Baarle en Bauke Mollema hebben zich afgemeld voor de wegrit bij de NK in Ede.