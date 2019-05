Lance Armstrong heeft geen spijt van de manier waarop hij zich heeft opgesteld rond zijn dopingschandaal in het wielrennen. De Amerikaan is vooral dankbaar voor de lessen die hij heeft geleerd.

De inmiddels 47-jarige Armstrong gaf in januari 2013 - nadat de druk vanuit diverse hoeken flink was opgevoerd - toe dat hij bij al zijn zeven Tour de France-zeges doping gebruikte. Hij zei er destijds spijt van te hebben dat hij altijd ontkend had, maar ziet dat inmiddels iets anders.

"Ik zou het niet anders doen en me niet anders opstellen. Natuurlijk had ik gewild dat het allemaal niet gebeurd was, maar dat is een ander verhaal. Ik had mijn les niet geleerd als ik me niet op die manier had gedragen", zegt Armstrong in een interview bij NBC Sports.

"Dan was ik niet onderzocht en niet bestraft. Als ik doping had gebruikt en niets had gezegd, was dat allemaal niet gebeurd. Ik heb gesmeekt of ze achter me aan wilden komen. Ik was een makkelijk doelwit."

Armstrong, die zijn Tour-overwinningen van 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 én 2005 moest inleveren, werd na zijn bekentenis aanvankelijk aangeklaagd door de Amerikaanse regering. Ruim een jaar geleden ontliep hij een rechtszaak door een miljoenenschikking.

Lance Armstrong in de gele trui tijdens de Tour de France van 2004. (Foto: Pro Shots)

'Het leidde tot de grootste onthulling ooit'

Volgens Armstrong had hij destijds geen andere keuze dan doping te gebruiken. "We deden wat we moesten doen om te winnen. Het was illegaal, maar ik zou het nu niet anders doen, ook al kost het veel geld en ga je van hero to zero", zegt de Texaan.

"Het was een fout die tot veel andere fouten leidde en uiteindelijk tot de grootste onthulling in de sportgeschiedenis, maar ik heb er veel van geleerd."

Armstrong benadrukt wel dat de verantwoordelijkheid puur bij hemzelf ligt. "Ik wil niet als excuus gebruiken dat iedereen het deed of dat ik anders niet had kunnen winnen. Dat is allemaal wel zo, maar de keuze lag uiteindelijk bij mezelf. Ik ben degene die de beslissing nam."