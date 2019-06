Mathieu van der Poel zal in september een gooi doen naar de wereldtitel op de weg. De 24-jarige renner verkiest de WK in Yorkshire boven het WK mountainbike in Canada.

"Ik was er vrij snel uit dat ik dit jaar mee wil doen aan de WK op de weg, omdat het parcours in Yorkshire mij normaal gesproken moet liggen. En beide WK's combineren is moeilijk dit jaar", zegt Van der Poel tegen NUsport.

De wegwedstrijd bij de WK in Engeland is op 29 september, terwijl het olympische onderdeel crosscountry op 1 september wordt gehouden bij de WK mountainbike in het Canadese Mont-Sainte-Anne.

"Dan zit je dus ook met tijdverschil", aldus Van der Poel. "Als het WK mountainbike meer in de buurt was geweest, had ik beide WK's waarschijnlijk wel gecombineerd. Maar ik wil nu niet beide toernooien doen en achteraf tot conclusie komen dat het half werk was. Dan richt ik me liever voluit op één WK."

Dat hij volgend jaar met een WK in het Duitse Albstadt nog een goede kans krijgt om een wereldtitel mountainbike te veroveren, speelt ook mee in de keuze van Van der Poel. "Ik weet dat daar een rondje ligt dat ik aan moet kunnen", zegt de wereldkampioen veldrijden, die ervan droomt ooit wereldkampioen te worden in alle drie de wielerdisciplines.

"Dat is wel iets dat me bezighoudt", geeft hij toe. "Ik denk dat het kan, maar niet in hetzelfde jaar, zoals sommigen zeggen. Maar ik heb als het goed is nog een flink aantal jaren te gaan en het zou mooi zijn als het me ooit zou lukken."

Bondscoach wil Van der Poel als kopman

De keuze van Van der Poel voor de WK op de weg is goed nieuws voor bondscoach Koos Moerenhout, die in april na de fraaie zege van Van der Poel in de Amstel Gold Race meldde dat hij 'VDP' heel graag als kopman wil uitspelen bij de WK in Yorkshire.

Het parcours in het noorden van Engeland lijkt namelijk op het parcours van de Amstel Gold Race. Er zijn geen lange klimmen, maar het gaat wel 285 kilometer lang op en af.

Van der Poel heeft dit jaar bewezen dat hij in heuvelachtige eendagskoersen tot de beste renners ter wereld behoort. Hij won in zijn eerste klassieke voorjaar op de weg naast de Amstel Gold Race ook de GP de Denain, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl.

Van der Poel wil in Tokio olympisch kampioen worden

Van der Poel zit momenteel midden in het mountainbikeseizoen. Hij is al drie jaar bezig met een traject dat volgend jaar naar een olympische medaille in Tokio moet leiden. Vorige week verzekerde hij zich met een tweede plek bij de wereldbeker in Albstadt al van een olympisch ticket.

Mountainbiken is tot volgend jaar augustus zeer belangrijk voor de renner van Corendon-Circus, maar Van der Poel wil ervoor waken dat hij te veel hooi op zijn vork neemt.

"Ik ga na de WK op de weg ook nog naar het testevent mountainbike in Tokio", doelt Van der Poel op de wedstrijd op 6 oktober. "Dat is een heel belangrijke koers voor mij, omdat ik dan weet hoe ik moet gaan trainen richting de Spelen. Na dat testevent begint mijn crossseizoen alweer, dus ik denk dat het iets te veel wordt als ik ook nog bij het WK mountainbike zou starten."

Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlandse man die de wereldtitel op de weg pakte. De Spanjaard Alejandro Valverde veroverde vorig jaar de regenboogtrui in het Oostenrijkse Innsbruck.

Joop Zoetemelk in 1985 in de regenboogtrui. (Foto: ANP)