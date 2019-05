De UCI onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van Milan Erzen bij bloeddoping. De Sloveen is niet alleen algemeen manager van wielerploeg Bahrain Merida, maar ook de ontdekker van enkele van de grootste Sloveense talenten.

De UCI bevestigt in gesprek met Cyclingnews dat Erzen mogelijk betrokken is bij 'Operation Aderlass', een grootschalig dopingnetwerk rondom de Duitse arts Mark S.

Vorige week schorste de UCI in deze zaak nog enkele (oud-)renners, onder wie de Italiaan Alessandro Petacchi, de Kroaat Kristijan Durasek en de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic, die allemaal klant van S. waren.

Erzen is een van de oprichters van wielerploeg Bahrain Merida, in opdracht van geldschieter prins Nasser Bin Hamad Al Khalifa. Voorheen leidde Erzen het kleine Adria Mobil, waar Primoz Roglic zich van schansspringer tot talentvol wielrenner ontwikkelde. Inmiddels is Roglic kopman van Jumbo-Visma en topfavoriet voor de eindzege in de Giro d'Italia.

Jumbo-Visma ploegleider Addy Engels zei donderdag voor de start van de twaalfde Giro-rit tegen het ANP dat zijn ploeg zich niet aangesproken voelt door het onderzoek naar Erzen. "Het in diverse media gemelde feit dat deze man de ontdekker is van Roglic, is onjuist. Primoz heeft nooit iets met hem te maken gehad."

Erzen en Bahrain Merida weigeren uitgebreid commentaar te geven op de berichtgeving en melden alleen: "Alle beschuldigingen over mogelijke betrokkenheid van Erzen bij Operation Aderlass zijn volstrekt onjuist en ongefundeerd."

Lappartient meldt dat Slovenië onder vergrootglas ligt

Afgelopen weekend bracht UCI-voorzitter David Lappartient een onaangekondigd bezoek aan de Giro. Volgens La Gazzetta dello Sport sprak hij daar in afwezigheid van Erzen met de leiding van Bahrain Merida.

"Momenteel staan er geen namen van andere renners dan de renners die geschorst zijn in ons dossier", zei Lappartient in de Italiaanse sportkrant. "Het gebied Slovenië en Kroatië ligt bij ons wel onder een vergrootglas. Ik hoop dat de antidopingorganisaties van die landen ons helpen met geld en middelen."

Roglic noemde de Sloveense betrokkenheid bij Operation Aderlass eerder deze week "treurig". "Dit is slecht voor het Sloveense wielrennen. Het is naar dat deze dingen gebeuren. Maar ik kan met mijn hoofd omhoog lopen", zegt de 29-jarige renner. "Dat geldt voor de hele nieuwe generatie. Wij zijn het goede voorbeeld."