Anna van der Breggen zal in juli in de Giro Rosa starten. De wereldkampioene keert na een jaar afwezigheid terug in de Italiaanse etappekoers die ze twee keer op haar naam schreef.

De 29-jarige Van der Breggen won afgelopen zaterdag de Ronde van Californië en is daarna samen met ploeggenoten Chantal Blaak en Karol Ann Canue in de VS gebleven voor een hoogtestage in Park City.

"Hier kunnen we nieuwe wegen ontdekken, genieten van wat rust en ons voorbereiden op het tweede deel van het seizoen. Daarin staan voor mij onder meer de European Games, de Nederlandse kampioenschappen en de Giro Rosa op het programma", zegt Van der Breggen donderdag op haar eigen site.

De kopvrouw van Boels-Dolmans won de Giro Rosa, de belangrijkste lange etappekoers voor vrouwen, in 2015 en 2017. Bovendien werd ze in 2014 en 2016 derde in Italië.

Anna van der Breggen won de Giro twee keer. (Foto: Getty Images)

Giro Rosa begint op 5 juli

Vorig jaar verdedigde Van der Breggen haar titel niet, omdat ze na jaren van hetzelfde programma rijden voor een andere voorbereiding op de WK op de weg koos.

"Elk jaar dat ik koers, heb ik de Giro gereden, en ik heb hem al twee keer gewonnen", zei ze een jaar geleden. "Ik wil graag een ander pad kiezen om zodoende relatief fris aan het WK te beginnen."

Dat pad had succes, want Van der Breggen werd eind september in Innsbruck voor het eerst wereldkampioene op de weg.

De Giro Rosa begint dit jaar op 5 juli en duurt tot en met 14 juli. De zege ging vorig jaar naar Annemiek van Vleuten.