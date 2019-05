Met Valerio Conti in de roze trui is de Giro d'Italia woensdag toe aan de elfde etappe. De rit van 221 kilometer tussen Carpi en Novi Ligure is de laatste voordat de renners het hooggebergte in gaan. In dit liveblog hoef je niets te missen.

Giro d'Italia · Nog 159 km - Mirco Maestri zit voor de derde keer deze Giro mee in de kopgroep. Leuk feit: hij is begonnen met fietsen op aanraden van zijn diëtiste. Als jongen van acht had de Italiaan te kampen met gewichtsproblemen en moest afvallen. Er ging een wereld voor hem open en sindsdien heeft hij indrukwekkende dingen laten zien op de fiets. Zo won hij dit jaar het puntenklassement in Tirreno-Adriatico en veroverde hij in 2017 het bergklassement in de Ronde van Turkije.



Giro d'Italia · Nog 179 km - De renners zitten al een uur op de fiets, maar echt spannend is het niet. De kopgroep met Maestri, Cima en Frapporti heeft vijf minuten voorsprong op het peloton. Giro d'Italia · Nog 197 km - De koplopers van vandaag zijn bekende gezichten in deze editie van de Giro. Marco Frapporti, Mirco Maestri en Damiano Cima reden in de vierde etappe ook samen op kop. In de tweede etappe zaten ze samen met vijf andere renners mee in de vlucht en afgelopen zaterdag reden Cima en Frapporti met zijn tweeën op kop. Het gat kruipt richting de vijf minuten. Giro d'Italia · Nog 208 km - We hebben een kopgroep in de elfde etappe! Net als in de vierde etappe vormen de Italianen Maestri, Frapporti en Cima die de vlucht van de dag. Het verschil bedraagt nu bijna tweeënhalve minuut. Giro d'Italia · De renners zijn vertrokken! Het peloton krijgt vandaag 222 vlakke kilometers voor de wielen. Giro d'Italia · Giro d'Italia · De gehavende benen van Pascal Ackermann na de valpartij van gisteren. Via Instagram liet de Duitser weten dat hij gewoon verder kan. Hij staat nog eerste in het puntenklassement, met één punt voorsprong op runner-up Arnaud Demare. Over een klein uur beginnen de renners aan de elfde etappe, een vlakke rit van 222 kilometer. Giro d'Italia · Vandaag om 11.55 uur start de elfde etappe van de Giro d'Italia. De renners vertrekken in Carpi en finishen rond 17.15 uur in Novi Ligure. Het parcours is wederom vlak, dus alle hoop is opnieuw gevestigd op de sprinters. Wie pakt de ritzege vandaag?