Mathieu van der Poel is er nog niet uit of hij in september meedoet aan het WK op de weg of het WK mountainbiken. De Nederlander maakt op beide disciplines veel indruk en wil een keuze maken tussen de WK's.

"Ik heb het wegparcours nog niet verkend, al heb ik wel gehoord dat het parcours bij mijn mogelijkheden past. Maar ik denk dat hetzelfde geldt voor het parcours van het WK mountainbiken", zegt Van der Poel maandag bij Sporza.

"Het is geen gemakkelijke beslissing. De impact van een wereldtitel op de weg zou sowieso groter zijn dan in het mountainbiken, maar dat laat ik niet meespelen in mijn beslissing. Ik zal kiezen voor het WK dat volgens mij het beste bij me past."

De 24-jarige Van der Poel focust zich dit seizoen als wereldkampioen veldrijden voor het eerst meer op wegwedstrijden en mountainbiken. Op de weg won hij onder meer Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race en in de laatste weken schreef hij vijf mountainbikeraces op zijn naam.

Na de indrukwekkende zege in de Amstel Gold Race liet bondscoach Koos Moerenhout al weten dat hij Van der Poel graag als kopman meeneemt naar het WK op de weg, dat in het Engelse Yorkshire wordt gehouden.

Mathieu van der Poel won vorige maand de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

'Olympische titel spreekt tot verbeelding'

Op de mountainbike richt Van der Poel zich in ieder geval op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, waarvoor hij zondag dankzij een tweede plek bij de wereldbeker in het Duitse Albstadt een nominatie verdiende.

"Olympisch goud in het mountainbiken zou heel mooi staan op mijn erelijst. Olympisch kampioen zijn spreekt tot de verbeelding, ook bij mij. In het mountainbiken heb ik de grootste kans om een medaille te winnen in Tokio. De wegrit is sowieso te zwaar voor mij", zegt hij tegen Sporza over de Spelen.

Van der Poel wil voor zijn olympische deelname nog wel vier kilo afvallen. "Maar momenteel heb ik mijn kracht nog nodig op het veld en op de weg. Dus dat afvallen zal voor volgend jaar zijn. Na het voorjaar heb ik dan vier maanden de tijd. Dat moet dan wel lukken."

Het WK mountainbiken is van 28 augustus tot en met 1 september in Canada. De WK wielrennen in Yorkshire staan van 22 tot en met 29 september op het programma. Vorig jaar veroverde Alejandro Valverde de regenboogtrui bij de wegwedstrijd in het Oostenrijkse Innsbruck.