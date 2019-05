Mike Teunissen heeft zondag het eindklassement in de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma verraste ook nog eens de sprinters door de slotrit te winnen.

Teunissen leek zich in de zesde en laatste etappe van Roubaix naar Duinkerke op te maken om de leadout te verzorgen voor zijn teamgenoot Dylan Groenewegen, maar die hield slim zijn benen stil.

De 26-jarige Teunissen boekte daarmee zijn tweede ritzege in deze editie van de etappekoers, die dit jaar zes ritten telde. Hij won ook al de vijfde etappe.

Voor Jumbo-Visma is de koers bijzonder succesvol gebleken, want de Nederlandse ploeg won met Groenewegen ook al de eerste drie ritten. Bryan Coquard was in de vierde etappe de enige renner die de hegemonie wist te doorbreken.

Nadat een kopgroepje op 3 kilometer van de meet werd ingerekend, hield iedereen rekening met een massasprint. Teunissen zette in de slotmeters aan, waarna Groenewegen bleef zitten. Teunissen sloeg een gaatje en hield stand tot aan de finish. Groenewegen eindigde nog als tweede.

Ook in het eindklassement was het een een-tweetje voor Jumbo-Visma. De Noor Amund Grøndahl Jansen eindigde daarin als tweede op 24 seconden van Teunissen. Jens Keukeleire (Lotto Soudal) was goed voor plek drie.