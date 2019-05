Koen Bouwman, Antwan Tolhoek en Sepp Kuss blijven Jumbo-Visma de komende twee jaar trouw. De drie renners hebben hun contract bij de Nederlandse wielerformatie verlengd.

Het drietal is op dit moment actief in de Giro d'Italia, waarin zij kopman Primoz Roglic bijstaan in zijn jacht op de eindzege. De Sloveen had lang de roze trui en staat nu twaalfde in het klassement.

Manager Richard Plugge van Jumbo-Visma heeft hoge verwachtingen van de jonge coureurs. "Ze zijn hier ontwikkeld van jongens die vanuit de jeugd of opleidingsploegen kwamen naar profs en zijn nu aan het doorgroeien naar luitenanten van een van de grootste kanshebbers hier in de Giro."

"Ze laten dingen zien die geweldig zijn", gaat hij verder. "Het is gaaf dat ze bij ons in de organisatie zo zijn gegroeid en afgelopen week de roze trui zo hebben verdedigd."

Drietal boekte al bescheiden succes

De 25-jarige Bouwman rijdt sinds 2016 voor de Nederlandse ploeg. Hij won in 2017 een etappe in het Critérium du Dauphiné. De even oude Tolhoek maakte in 2016 zijn debuut voor Roompot-Oranje Peloton en stapte een jaar later over naar het toenmalige Lotto-Jumbo.

De 24-jarige Amerikaan Kuss debuteerde in 2017 voor het kleine Rally Cycling, waarna hij overstapte naar Jumbo-Visma. Hij maakte vorig seizoen vooral in eigen land indruk door in de Tour of Utah drie etappes en het eindklassement te winnen.

In de Giro spelen de drie geen rol van betekenis in het klassement. Bouwman staat 77e op 23,33 minuten van rozetruidrager Valerio Conti. Tolhoek is 86e op 26,26 minuten, terwijl Kuss 99e staat op 33,09 minuten achterstand.