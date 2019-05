Cees Bol heeft zaterdag de slotrit in de Ronde van Californië gewonnen. De renner van Team Sunweb bleef onder anderen Peter Sagan voor. Anna van der Breggen stelde bij de vrouwen de eindzege veilig.

Bol, die zijn tweede profzege boekte, bleef in de slotrit van Santa Clarita naar Pasadena na 141 kilometer Sagan voor in de massasprint. De Belg Jasper Philipsen eindigde als derde.

De 23-jarige Bol won in maart zijn eerste koers bij de profs door in Nokere Koerse naar de zege te sprinten. Zijn zege in Californië is zijn eerste op het hoogste niveau.

De eindzege in Californië ging naar de Sloveen Tadej Pogacar, die voor het eerst in zijn loopbaan een eindklassement in de WorldTour op zijn naam schrijft. De renner van Team Emirates greep vrijdag de macht.

Pogacar blijft in het klassement de Colombiaan Sergio Higuita zestien tellen voor. De Deen Kasper Asgreen mocht als nummer drie mee het eindpodium op. George Bennett van het Nederlandse Jumbo-Visma eindigde net naast het podium (vierde).

Van der Breggen won de Amerikaanse rittenkoers voor de tweede keer. (Foto: Getty Images)

Van der Breggen niet in problemen in slotrit

Van der Breggen eindigde de derde en laatste rit van de Amerikaanse rittenkoers op de zeventiende plek. Ze kwam in dezelfde tijd binnen als de Italiaanse dagwinnares Elisa Balsamo, die Arlenis Sierra (tweede) en Leigh Ann Ganzar (derde) aftroefde in de sprint.

De 29-jarige Van der Breggen was met haar zeventiende plek de beste Nederlander. Ze eindigde de Ronde van Californië bovenaan het klassement met een voorsprong van 29 seconden op de Amerikaanse Katie Hall, haar ploeggenoot bij Boels-Dolmans.

Het eindpodium in de Ronde van Californië werd gecompleteerd door Ashleigh Moolman. De Zuid-Afrikaanse eindigde als derde op een minuut en zes seconden van Van der Breggen. Met Pauliena Rooijakkers (tiende) staat er nog een Nederlandse in de top tien van het algemeen klassement.

Voor Van der Breggen, die donderdag de eerste etappe won en vrijdag in de tweede rit veel tijd pakte op haar concurrenten, is het haar tweede eindzege in de Ronde van Californië. In 2017 won ze de rittenkoers voor de eerste keer en vorig jaar ging haar teamgenoot Hall er met de overwinning vandoor.

Eerder dit jaar schreef Van der Breggen ook al de Waalse Pijl op haar naam. Het was haar vijfde achtereenvolgende zege in de voorjaarsklassieker.