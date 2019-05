Mike Teunissen heeft zaterdag de vijfde etappe in de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma toonde zich van een groepje van drie de sterkste in de sprint en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

De 26-jarige Teunissen troefde na een zware koninginnenrit van 181,5 kilometer de Fransman Clément Venturini en zijn Noorse ploeggenoot bij Jumbo-Visma Amund Grøndahl Jansen af in het Franse Cassel.

Voor Jumbo-Visma is het al de achttiende zege van het jaar en de vierde overwinning in deze editie van de Vierdaagse van Duinkerke. Dylan Groenewegen schreef de eerste, tweede en derde etappe op zijn naam.

In het algemeen klassement koestert Teunissen nu een voorsprong van veertien seconden op ploeggenoot Jansen. De Belg Jens Keukeleire, die in de vijfde rit als vierde over de streep kwam, verloor acht seconden op Teunissen en staat nu op 22 tellen van de Nederlander.

De Vierdaagse van Duinkerke wordt zondag afgesloten met een rit van 174 kilometer van Roubaix naar Duinkerke. De EuropeTour-koers werd vorig jaar gewonnen door de Belg Dimitri Claeys.