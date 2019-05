Caleb Ewan heeft zaterdag de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Australiër was de snelste in de massasprint in de langste rit van deze Giro.

De renner van Lotto Soudal liet in de straten van Pesaro de Italiaanse kampioen Elia Viviani en de Duitser Pascal Ackermann achter zich. De Italiaan Valerio Conti houdt de roze trui.

De rit werd met name in de slotfase gekenmerkt door een aantal heuvels, maar die beklimmingen bleken niet zwaar genoeg om alle sprinters te lossen.

In de sprint ging Ackermann als eerste aan, maar de Duitser van BORA-hansgrohe werd daarna overvleugeld door Ewan, die zijn eerste ritzege in deze Giro boekte. Ook Viviani glipte nog voorbij de Duitser.

Vluchtgroep krijgt weinig ruimte

De 240 kilometer lange rit van Tortoreto Lido naar Pesaro was de langste van deze Giro en dat was te merken. Het peloton deed het lange tijd rustig aan en liet een klein groepje renners wegrijden.

De Italianen Marco Frapporti en Damiano Cima en de Amerikaan Nathan Brown kregen echter nooit veel ruimte. Brown liet zich bovendien al vroeg terugzakken in het peloton.

Op zo'n 30 kilometer van de meet werd Frapporti als laatste gepakt, waarna Team Sunweb-renner Louis Vervaeke er vandoor ging. De Belg kreeg de Italiaanse bergkoning Giulio Ciccone en de Fransman François Bidard mee. Zij pakten al snel een halve minuut voorsprong.

In de listige slotfase, met behalve de nodige heuveltjes ook wat neerslag, werd het drietal gegrepen, waarna een omvangrijke groep om de zege mocht strijden. Ewan was in de sprint met afstand de snelste.

Zondag staat de coureurs een individuele tijdrit te wachten. De rit is bijna 35 kilometer lang en gaat van Riccione naar San Marino.