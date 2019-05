Tadej Pogacar heeft vrijdag de koninginnenrit in de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De 20-jarige renner van UAE-Team Emirates nam door zijn zege in bergetappe naar Mount Baldy tevens de leiderstrui over van de Amerikaan Tejay van Garderen.

De zesde rit van de WorldTour-koers tussen Ontario en Mount Baldy telde drie stevige cols, met de finish op bijna 2.000 meter hoogte. Lennart Hofstede van Jumbo-Visma hield het lang vol in de ontsnapping van de dag.

De renner van Jumbo-Visma werd nog voor de laatste klim ingerekend door de klassementsrenners en eindigde op de veertigste plek. Daarmee was hij wel de beste Nederlander in de uitslag.

Pogacar bleef in de slotklim vooraan over met de Nieuw-Zeelander George Bennett (Jumbo-Visma) en de Colombiaan Sergio Higuita (Education First). De Sloveen was de snelste in de eindsprint. Kort achter hen legde Richie Porte beslag op de derde plek.

Van Garderen (Education First) kon niet met de besten mee en verloor veel tijd. In het algemeen leidt Pogacar met 16 seconden voorsprong op Higuita. Bennett, in 2017 eindwinnaar in de Ronde van Californië, staat vierde op 29 tellen.

Danny van Poppel, die rodelantaarndrager was in Californië, stapte af in de koninginnenrit. Zaterdag is de slotetappe, opnieuw een bergrit van Santa Clarita naar Pasadena.