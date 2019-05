Anna van der Breggen heeft vrijdag in de tweede etappe een reuzenstap gezet richting de eindzege in de Ronde van Californië. De Nederlandse van Boels Dolmans Cycling Team pakte veel tijd op de concurrentie.

Van der Breggen demarreerde in de slotfase van de koninginnenrit over 74 kilometer van Ontario naar Mount Baldy samen met Katie Hall uit het peloton en gunde de overwinning aan haar Amerikaanse ploeggenote.

De Overijsselse verstevigde desondanks haar leidende positie in het algemeen klassement. Ze heeft nu 29 seconden voorsprong op naaste achtervolger Hall, die steeg van de veertiende naar de tweede plaats.

Van der Breggen won donderdag de eerste etappe. Ze kwam toen in de rit over 96 kilometer van en naar Ventura solo over de finish en pakte al achttien seconden op het peloton.

Van der Breggen verkeert in uitstekende vorm

Van der Breggen verkeert in een uitstekende vorm. Ze was vorige maand ook al voor alweer de vijfde achtereenvolgende keer de sterkste in de Waalse Pijl.

De wereldkampioene op de weg kan de Ronde van Californië voor de tweede keer op haar naam schrijven. Ze was eerder de beste in 2017.

De Ronde van Californië eindigt zaterdag met een etappe over ruim 115 kilometer van Santa Clarita naar Pasadena. De rensters moeten halverwege de rit het nodige klimwerk verrichten, maar de finale is vooral afdalen.

Hall is de titelverdediger. Ze nam vorig jaar revanche voor het mislopen van de eindzege in 2017 op slechts één seconde ten opzichte van Van der Breggen, die een jaar geleden ontbrak in Californië.