Een nieuwe MRI-scan heeft geen verdere schade aan de linkerknie van Tom Dumoulin aangetoond, maar de Nederlander moet na zijn val in de Giro d'Italia nog wel minimaal een week rust houden.

Een woordvoerder van Team Sunweb bevestigt vrijdag in gesprek met NUsport, na berichtgeving van de NOS, dat Dumoulin op z'n vroegst over zeven dagen de training weer kan oppakken.

De 28-jarige Limburger ging dinsdag in de slotfase van de vierde etappe van de Giro onderuit. Hij liep daardoor een hevig bloedende en flink gezwollen linkerknie op.

Dumoulin liet na de etappe in de mobiele kliniek van de Giro foto's van zijn linkerknie maken en daaruit bleek dat er niets kapot was gegaan in het gewricht. Hij stapte een dag later ondanks veel pijn in zijn knie nog op voor de vijfde etappe, maar nog voor de officiële start gaf hij op.

Sunweb zegt nog niks over wedstrijdprogramma

Team Sunweb kan nog niks zeggen over het wedstrijdprogramma van Dumoulin. De Giro-winnaar van 2017 was van plan om de Tour de France te rijden, maar er is nog geen definitief besluit genomen over zijn deelname in Frankrijk.

Ook is nog niet bekend of hij voor de Tour één of meerdere wedstrijden aan zijn programma zal toevoegen.

In juni staan er twee traditionele voorbereidingskoersen op de Tour op het programma: het Critérium du Dauphiné (9-16 juni) en de Ronde van Zwitserland (15-23 juni).