Anna van der Breggen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag haar tweede zege van het seizoen geboekt. De wereldkampioene won de eerste etappe van de Ronde van Californië.

In de rit over ruim 96 kilometer met start en finish in Ventura kwam Van der Breggen solo over de eindstreep. De eerste achtervolgers finishten achttien seconden later.

Vorige maand won de 29-jarige Van der Breggen al de Waalse Pijl. Het was de vijfde keer op rij dat de renster van Boels-Dolmans de Belgische wielerklassieker op haar naam schreef.

De Ronde van Californië, waarin Van der Breggen door haar zege in de eerste rit de leiderstrui draagt, heeft in totaal drie etappes en duurt nog tot en met zaterdag.

In de tweede etappe, die 74 kilometer lang is en van Ontario naar Mt. Baldy voert, wordt vrijdag flink geklommen. Van der Breggen won de Amerikaanse rittenkoers twee jaar geleden.

García Cortina wint bij mannen

Bij de manneneditie van de Ronde van Californië ging de zege in rit vijf naar de Spanjaard Iván García Cortina van Bahrain Merida. De Spaanse sprinter kwam in de lange heuveletappe tussen Pismo Beach en Ventura (ruim 219 kilometer) als eerste aan.

García Contina deelde het podium in de Verenigde Staten met de Argentijn Maximiliano Richeze en de Colombiaan Sergio Higuita. Joris Nieuwenhuis van Team Sunweb eindigde als vierde.

In het klassement behield EF Education First-renner Tejay van Garderen de leiding. De Amerikaan heeft vier seconden voorsprong op nummer twee Kasper Asgreen en verdedigt een marge van zes tellen op Gianni Moscon, die derde staat.

De zesde en voorlaatste etappe van de Ronde van Californië is bergachtig en telt ruim 127 kilometer. Net als bij de vrouwen is de laatste rit op zaterdag (lokale tijd).