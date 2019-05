Sam Oomen maakte donderdag een flinke sprong in het klassement van de Giro d'Italia, omdat hij in de vlucht van de dag zat. De renner van Team Sunweb weet nog niet of hij zich op dagsucces of de strijd om de roze trui wil richten.

"Ik hoor net dat ik tiende sta in het algemeen klassement en vierde in het jongerenklassement", zei Oomen kort na de finish van de zesde etappe tegen Eurosport. "Dat is leuk en aardig, maar ik was vooral bezig met etappewinst en baal dat het niet gelukt is."

Een dag nadat zijn kopman Tom Dumoulin de Giro verliet, zat Oomen in de juiste ontsnapping. De kopgroep van dertien kreeg alle ruimte van het peloton en pakte ruim zeven minuten.

Daardoor sprong Oomen naar de top tien van de rangschikking, waarin geen favorieten voor de eindzege staan. De klimmer heeft een voorsprong van 27 seconden op voormalig rozetruidrager Primoz Roglic.

"We moeten kijken hoe het gaat en hoe mijn benen voelen. Deze dag geeft in ieder geval motivatie om het te blijven proberen", zei Oomen, die vorig jaar negende werd in het eindklassement van de Giro. Dit jaar zou hij zich echter in eerste instantie richten op de Tour de France, waardoor hij geen ideale voorbereiding op de Giro kende.

Oomen viel 'op zijn bakkes'

Het zag er donderdag aanvankelijk niet naar uit dat Oomen kans zou maken op de etappewinst. In de eerste kilometers kwam de klimmer hard ten val. "Ik ben flink op m'n bakkes gevallen, zoals ze in Brabant zouden zeggen", keek hij terug.

"Mijn knie was beurs en mijn pols ook. Ik moest even aan Tom denken, maar ik heb er gelukkig doorheen kunnen rijden en even later zat ik opeens mee in de ontsnapping."

Oomen moest de ritzege aan de Italiaan Fausto Masnada laten en zag medevluchter Valerio Conti de roze trui pakken. Op 1 minuut en 3 seconden van dat duo kwam hij als elfde over de meet.

Daar baalde hij behoorlijk van. "Ik denk dat ik vandaag de benen had om bij die twee jongens te zitten. Maar alles wat ik probeerde, dat lukte niet. Of dat door die val kwam? Ik weet het niet."

Vrijdag staat er opnieuw een heuvelachtige rit op het programma in de Giro. Het peloton rijdt over 185 kilometer Vasto van naar L'Aquila.