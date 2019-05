Dylan Groenewegen heeft donderdag ook de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma maakte het werk van zijn teamgenoten vakkundig af in de massasprint in Compiègne.

Een kopgroep van vier werd met nog 10 kilometer te gaan gegrepen door het hoge tempo van Jumbo-Visma aan kop van het peloton, waarna Groenewegen met overmacht de sprint won.

De Amsterdammer had op de streep meer dan een fietslengte voorsprong op de Fransman Marc Sarreau, die als tweede eindigde. Christophe Laporte werd derde.

"Het was een lange leadout, maar ik ben blij dat ik het werk van de ploeg heb kunnen afronden", zei de winnaar. "Het was een mooie sprint. Ik voelde dat het goed zat. Het is een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn richting de Tour."

Groenewegen was dinsdag ook al overtuigend de beste in de eerste etappe van de Vierdaagse, die in totaal zes dagen duurt. Woensdag kwam de Nederlander achter Clément Venturini als tweede over de streep, maar de Fransman werd gedeclasseerd door de jury.

Groenewegen is met nog drie etappes te gaan ook de leider in het klassement van de Franse rittenkoers. Hij heeft een voorsprong van vijftien seconden op de nummer twee Sarreau.