Tom Dumoulin wist woensdag al voordat hij van start ging in de vijfde etappe van de Giro d'Italia dat hij de finish zo goed als zeker niet zou halen. De kopman van Sunweb had nog te veel last van zijn knie na een valpartij in de etappe van dinsdag.

"Vanmorgen voelde ik op de roller eigenlijk al dat het niet meer kon, dat het voor 99 procent niet zou lukken", aldus Dumoulin tegen Eurosport. "Voor die ene procent zekerheid wilde ik het toch proberen op de fiets."

De 28-jarige Dumoulin was dinsdag in de vierde etappe het voornaamste slachtoffer van een massale valpartij op 6 kilometer van de streep. Hij liep een hevig bloedende linkerknie op. Uit onderzoek bleek dat de Nederlander niets gebroken had.

"Ik wilde niet thuiszitten na twee dagen geen last te hebben gehad en mezelf dan verwijten dat ik het niet geprobeerd heb. Ik heb nu geen pijn, maar kracht zetten gaat niet."

Dumoulin baalt flink van zijn opgave. "Dit is vreselijk. Ik heb me maanden voorbereid op deze Giro en dan is het in één moment opeens voorbij. Dit is uiteraard niet hoe ik het had gewild, maar het is niet anders."

"Ik weet niet hoe erg de blessure is, alleen dat ik niets gebroken heb. Mijn knie zal vermoedelijk een paar dagen flink gezwollen zijn. Voorlopig hou ik even rust, dan zien we daarna wel hoe het gaat."

Tom Dumoulin geeft al voor de officiële start van de vijfde etappe op. (Foto: ANP)

'Ik reed niet met Tour in achterhoofd'

De Limburger is nog niet bezig met de Tour de France, waarin hij vanaf begin juli voor de eindzege hoopt te strijden. "Ik reed niet met de Tour in het achterhoofd. Ik was bereid alle nodige risico's te nemen om de Giro te winnen, maar het was onmogelijk met deze kniepijn. Thuis laat ik mijn knie nog een keer onderzoeken."

De Ronde van Italië was dit jaar het hoofddoel van Dumoulin. Hij was al van plan om in juli in de Tour de France te starten. Vorig jaar eindigde hij in Italië én in Frankrijk als tweede in het klassement. In 2017 schreef hij de Giro op zijn naam.

Arts Stephan Jacolino van Sunweb hoopt dat Dumoulin de training snel kan hervatten. "We zullen zien of er aanvullende onderzoeken nodig zijn als hij thuis is. Hopelijk kan hij na wat rust over een week weer op de fiets stappen voor een rustige training."

Voor Team Sunweb betekent de opgave van kopman Dumoulin dat het belangrijkste doel van de ploeg wegvalt. "We zijn erg teleurgesteld", aldus ploegleider Marc Reef. "We kwamen hier voor de eindzege, dat was het belangrijkste doel van dit seizoen voor ons. Nu gaan we voor een etappezege. We hebben nog steeds een sterk team hier met jonge en meer ervaren renners, die allemaal een rit kunnen winnen. We gaan het per dag bekijken."