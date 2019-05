Dylan Groenewegen heeft woensdag zijn tweede ritzege op rij geboekt in de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlander kwam als tweede over de streep, maar profiteerde van een diskwalificatie van Clément Venturini.

Venturini drukte zijn wiel in een chaotische massasprint in de straten van Saint-Quentin als eerste over de streep, maar de renner van AG2R werd even later door de jury bestraft voor een onrechtmatige sprint.

De 25-jarige Venturini duwde zich in de laatste 100 meter door een bijna niet bestaand gaatje tussen twee concurrenten door.

Groenewegen, die dinsdag de eerste etappe van de Franse etappekoers met overmacht won, moest woensdag in de sprint van heel ver komen, omdat hij niet goed gepositioneerd zat. Met een kleine 200 meter te gaan reed hij nog buiten de top tien, maar door een knappe versnelling kwam hij als tweede over de streep

Groenewegen, die in Noord-Frankrijk zijn eerste koers rijdt sinds eind maart, blijft na na zijn zevende zege van het seizoen ook de leider in het algemeen klassement. Hij heeft een voorsprong van elf seconden op de nummer twee, de Fransman Marc Sarreau.

De Vierdaagse van Duinkerke bestaat uit zes etappes en duurt nog tot en met zondag.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de sprint te zien