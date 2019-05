De internationale wielerunie UCI heeft voormalig topsprinter Alessandro Petacchi en Kristijan Koren, die actief was in de Giro d'Italia, woensdag voorlopig geschorst omdat ze betrokken zouden zijn bij de grote bloeddopingzaak 'Operation Aderlass'.

De Kroaat Kristijan Durasek en de Sloveense Bahrain Merida-ploegleider Borut Bozic, die vorig jaar zijn actieve loopbaan afsloot, zijn ook voorlopig geschorst omdat ze de antidopingregels zouden hebben overtreden.

Koren is per direct uit de Giro gehaald en net als Bozic voorlopig geschorst door Bahrain Merida. Durasek is op non-actief gesteld door zijn ploeg UAE Team Emirates en uit de Ronde van Californië gezet.

'Operation Aderlass' draait om de veertigjarige Duitse sportarts Mark S., die vanuit Erfurt opereerde. Zijn organisatie werd eind februari voor een groot deel opgerold toen de Oostenrijkse en Duitse politie samen op zestien verschillende plekken invallen deed.

S., die in het verleden teamarts van de wielerploegen Gerolsteiner en Milram was, zou een flink aantal atleten - uit het langlaufen, schaatsen, atletiek en wielrennen - jarenlang van bloeddoping hebben voorzien.

De Oostenrijkse renners Stefan Denifl en Georg Preidler hebben bekend dat ze bloeddoping hebben gebruikt. De Duitser Danilo Hondo, een voormalige ploegmaat van Petacchi, vertelde zondag dat hij in 2012 en 2013 klant van S. was.

Petacchi ontkent gebruik bloeddoping

De 45-jarige Petacchi beëindigde zijn loopbaan in 2015. De Italiaan won in zijn lange carrière onder meer zes etappes in de Tour de France, twintig ritten in de Vuelta a España en 22 etappes in de Giro d'Italia.

De oud-topsprinter, die van 2006 tot 2008 bij Milram reed, werd dinsdag in een gezamenlijk onderzoeksverhaal van de Franse krant Le Monde en de Italiaanse krant Corriere della Sera genoemd als klant van S.

Petacchi, die momenteel de Giro verslaat voor de Italiaanse televisie, ontkende tegenover de twee kranten dat hij ooit bloeddoping heeft gebruikt. "Ik heb geen idee waarom mijn naam genoemd wordt in dit dossier", zei hij. "Ik hoor van jullie dat S. teamdokter was bij Milram toen ik daar reed. Ik heb hem nooit gezien of ontmoet."

Petacchi zou volgens de UCI in 2012 en 2013 bloeddoping hebben gebruikt, net als Koren en Bozic. De wielerunie baseert zich op informatie die ze gekregen heeft van de autoriteiten in Oostenrijk.

Koren mag niet meer starten in Giro

De 32-jarige Koren stond in de Giro na vier etappes 47e in het klassement, op drie minuten en 58 seconden van rozetruidrager Roglic. De Sloveen was een van de ploegmaats van kanshebber Vincenzo Nibali.

Durasek (31) moet afstappen in de Ronde van Californië. De Kroaat stond na drie etappes 49e in het algemeen klassement van de Amerikaanse WorldTour-koers. De renner van UAE Team Emirates zou in 2017 bloeddoping hebben gebruikt. In dat jaar won hij een rit in de Ronde van Kroatië.

Bozic stopte eind vorig jaar na vijftien jaar als prof. De Sloveen, die tussen 2009 en 2011 voor de Nederlandse ploeg Vacansoleil reed, won in 2009 een rit in de Ronde van Spanje.