Dylan Groenewegen heeft dinsdag de eerste etappe gewonnen van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlander van Jumbo-Visma was met groot overmacht de sterkste in de massasprint.

Groenewegen ondervond in de laatste honderden meters amper concurrentie. Hij werd perfect op gang gebracht door zijn ploeggenoot Mike Teunissen en maakte het karwei vervolgens gedecideerd af.

De Fransman Marc Sarreau van Groupama-FDJ eindigde op meer dan een fietslengte verschil op de tweede plaats en Teunissen completeerde het podium met de derde plaats.

Het was voor Groenewegen alweer zijn zesde zege van het seizoen. Hij was eerder de beste in etappes in de Ronde van Valencia en Ronde van de Algarve, twee ritten in Parijs-Nice en de Driedaagse Brugge-De Panne.

Groenewegen bereidt zich voor op de Tour de France, die op 6 juli van start gaat. Hij wil de eerste Nederlander worden die de gele leiderstrui pakt sinds Erik Breukink in 1989.

Groenewegen krijgt de roze leiderstrui omgehangen. (Foto: ANP)

Openingsrit kent voorspelbaar koersverloop

De openingsrit kende een voorspelbaar koersverloop. Vier renners (Nicolas Baldo, Samuel Leroux, Tom Devriendt en Elmar Reinders) kregen een vrijgeleide van het peloton, maar werden ook ruim op tijd weer ingerekend.

Doordat het parcours over 172,9 kilometer grotendeels langs de kust voerde, was er wel de constante dreiging van waaiers. Die bleven uit, waardoor een massasprint onvermijdelijk was.

Groenewegen zag door een valpartij al veel toppers snel wegvallen, waarna hij zijn favorietenstatus meer dan waarmaakte en met zijn armen in de lucht over de finish kon komen.

De Vierdaagse van Duinkerke telt, anders dan de naam doet vermoeden, in totaal zes etappes. De wedstrijd in het noorden van Frankrijk maakt geen deel uit van de World Tour, maar van de Europe Tour.

Niki Terpstra maakt in de Vierdaagse van Duinkerke zijn rentree in het peloton. Hij finishte als 111e op 1.15 minuut van de winnaar. Hij kwam vorige maand hard ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en werd met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht.