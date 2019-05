Kasper Asgreen heeft maandag (lokale tijd) de tweede etappe van de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De Deen toonde zich de sterkste in de eerste bergrit van de WorldTour-koers.

De 24-jarige Asgreen troefde na een etappe van 194,5 kilometer de Amerikaan Tejay van Garderen af in finishplaats South Lake Tahoe. De Italiaan Gianni Moscon kwam vier seconden na Asgreen over de streep en completeerde het podium.

Voor Asgreen is het de eerste profzege uit zijn loopbaan. De renner van Deceuninck-Quick-Step eindigde begin april nog als tweede in de Ronde van Vlaanderen, die werd gewonnen door de Italiaan Alberto Bettiol.

De eerste overwinning uit zijn loopbaan was voor Asgreen niet genoeg om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Van Garderen gaat dinsdag in de derde rit in de leiderstrui van start, die hij overneemt van Peter Sagan. De Slowaak schreef de eerste etappe op zijn naam.

Van Garderen koestert in het algemeen klassement een voorsprong van zes seconden op naaste belager Moscon en zeven op nummer drie Asgreen. De beste Nederlander in de rangschikking is Lennard Hofstede (Jumbo-Visma) op de 63e positie.

De Ronde van Californië, die vorig jaar werd gewonnen door de Colombiaan Egan Bernal, gaat dinsdag verder met een vlakke etappe van Stockton naar Morgan Hill. De Amerikaanse rittenkoers duurt nog tot en met zaterdag.