Fernando Gaviria heeft maandag de derde etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Colombiaanse renner van UAE Team Emirates profiteerde van een diskwalificatie van de Italiaan Elia Viviani van Deceuninck–Quick-Step.

Viviani kwam na 220 kilometer tussen Vinci en Orbetello als eerste over de streep, maar hij stuurde volgens de jury in de laatste honderd meter overdreven ver naar links, waardoor hij een paar minuten na de finish uit de uitslag werd geschrapt.

Gaviria moest aanvankelijk genoegen nemen met de tweede plaats, maar na de diskwalificatie van Viviani werd hij alsnog uitgeroepen als winnaar van de derde etappe.

De Fransman Arnaud Démare gaat de boeken in als de nummer twee van de rit en de Duitser Pascal Ackermann, die zondag de tweede etappe won, is de nummer drie.

Ritwinnaar Gaviria op het podium. (Foto: Getty Images)

Dumoulin blijft vijfde in klassement

Primoz Roglic behield kinderlijk eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma heeft nog altijd negentien seconden voorsprong op naaste achtervolger Simon Yates.

Tom Dumoulin is op de vijfde plaats nog steeds de hoogstgeklasseerde Nederlander. Bauke Mollema klom naar de zevende plaats. Hij passeerde Tao Geoghegan Hart, die werd opgehouden door een valpartij.

De Giro gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe - al is de slotfase venijnig - over 228 kilometer tussen Orbetello en Frascati, waardoor de kans groot is dat het opnieuw komt tot een massasprint.

Rozetruidrager Roglic kwam niet in de problemen. (Foto: ANP)

Derde etappe lange tijd niet de spectaculairste

De derde etappe was niet de spectaculairste in de geschiedenis van de Giro. Het peloton deed het in de eerste paar uur rustig aan, waardoor het steeds een beetje voort kabbelde.

Sho Hatsuyama zag zijn kans schoon en demarreerde opvallend genoeg als enige gelijk vanuit de start in Vinci, het geboortedorp van de befaamde schilder, architect en filosoof Leonardo da Vinci.

De Japanner van Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini bouwde een grote voorsprong op, maar die marge slonk snel toen het peloton even aanzette en met nog zo'n 75 kilometer te gaan was de samensmelting een feit.

Doordat er niets gebeurde op de enige echte klim van de dag, de Poggio l'Apparita, en de verwachte waaiers uitbleven, was een massasprint onvermijdelijk en daarin troefde Viviani zijn concurrenten af.

De Italiaans kampioen op de weg deed dat echter op een ongeoorloofde manier. Hij reed vlak voor de streep landgenoot Matteo Moschetti van Trek-Segafredo dusdanig in de weg, dat hij niet het podium op mocht en de ritzege een prooi was voor Gaviria.