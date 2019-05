Peter Sagan heeft zondag (lokale tijd) in de Ronde van Californië zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Slowaak toonde zich in de eerste etappe van de Amerikaanse WorldTour-koers de sterkste in de massasprint.

De 29-jarige Sagan kwam na een vlakke rit van 143 kilometer met start en finish in Sacramento als eerste over de streep, voor de Amerikaan Travis McCabe (tweede) en de Duitser Max Walscheid (derde).

Danny van Poppel was met een twaalfde plek de beste Nederlander. De sprinter van Jumbo-Visma kwam - op vier seconden van de groep Sagan - met onder anderen John Degenkolb, Phil Bauhaus en Nacer Bouhanni over de streep.

Voor Sagan is zijn overwinning een opsteker na een teleurstellend voorjaar. De renner van BORA-hansgrohe eindigde geen enkele keer op het podium in een klassieker en stond voor de Ronde van Californië 'slechts' op één overwinning (etappewinst in Tour Down Under).

Mede daardoor besloot Sagan eind april niet mee te doen aan Luik-Bastenaken-Luik en een rustperiode in te lassen voor de rest van het seizoen. Zijn dagzege in de Ronde van Californië is voor de drievoudig wereldkampioen, die komende zomer meedoet aan de Tour de France, al zijn zeventiende overwinning in de Amerikaanse rittenkoers.

De veertiende editie van de Ronde van Californië gaat maandag verder met een bergetappe van bijna 200 kilometer. De koers, die vorig jaar werd gewonnen door de Colombiaan Egan Bernal, duurt nog tot en met zaterdag.