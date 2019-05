Giro d'Italia ·

"Ik ben heel gelukkig met mijn eerste etappezege in een grote ronde", aldus een glunderende Pascal Ackermann na zijn ritzege in de tweede etappe van de Giro d'Italia. "Het hele team was gemotiveerd, prachtig dat ik het harde werk kan afmaken. Ik herkende in de sprint het moment waarop ik vol gas moest gaan, gelukkig was het genoeg. Er lag wel wat druk op, maar dit is mijn eerste grote ronde, dan weet je nooit wat er gaat gebeuren. Dit smaakt naar meer de komende drie weken."