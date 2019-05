In de tweede etappe van de Giro d'Italia is het woord zondag mogelijk aan de vluchters. De etappe is namelijk geen meter vlak. Primoz Roglic start na zijn overwinning in de tijdrit van zaterdag in de roze leiderstrui. Volg de etappe hier op de voet.





Tweede etappe

Relatief vlakke rit

Sprinters vs. vluchters

Roglic leider

Kopgroep van acht Goedemiddag en welkom in het liveblog van de Giro d'Italia! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de tweede etappe. Giro d'Italia · Nog 65 km - In de grote meute wordt er nog niet met het mes tussen de tanden gereden en dus hebben Roglic en Yates even tijd om te lunchen en keuvelen. De voorsprong van de koplopers loopt niettemin al terug tot onder de drie minuten. Giro d'Italia · Nog 75 km - De topsprinters hebben toch besloten zich niet te mengen in de strijd om de tussensprint, waardoor de vluchters de punten mogen verdelen. Frapporti pakt de volle buit bij de eerste tussensprint van deze Giro, voor zijn landgenoten Cima en Maestri. Giro d'Italia · Nog 82 km - Alle renners hebben inmiddels hun regenjack uitgetrokken. Hier en daar zijn nog wel donkere wolken te zien, maar de zon schijnt volop. Het peloton heeft de kopgroep weer ietsje laten wegrijden, het verschil bedraagt 3,5 minuut. Giro d'Italia · Nog 100 km - De samenwerking in het peloton is goed te zien. Quick-Step (Viviani), Bora-Hansgrohe (Ackermann), Lotto Soudal (Ewan) en UAE Team Emirates (Gaviria) hebben allemaal een mannetje vooraan, gevolgd door de Jumbo-trein van rozetruidrager Roglic. Giro d'Italia · Een lastig in te schatten parcours vandaag. Wie wint de tweede etappe in de Giro d'Italia? Elia Viviani

Fernando Gaviria

Caleb Ewan

Pascal Ackermann

Een andere sprinter

Een vluchter Giro d'Italia · Giro d'Italia · Nog 124 km - De regen is inmiddels opgehouden en wegen waar de renners over rijden zijn ook grotendeels droog. De voorsprong van de acht vooraan is drie minuten, het lijkt erop dat de sprintersploegen langzaam maar zeker het gat al willen dichten, om niet met een te grote achterstand aan de klimmetjes te beginnen. Daarvoor zijn ook nog twee tussensprints, die belangrijk kunnen zijn in de strijd om de paarse puntentrui. Giro d'Italia · Nog 148 km - Klassementsleider Primoz Roglic heeft in het afgelopen uur een gemiddelde snelheid van nog geen 39 kilometer per uur gehaald. Het geeft aan dat het bepaald niet voluit gaat deze etappe, al heeft dat natuurlijk ook te maken met de regen, die inmiddels met bakken uit de lucht komt vallen. Giro d'Italia · Nog 150 km - Zowel de kopgroep als het peloton is over de top van La Serra. Zoals gezegd waren er geen punten voor het bergklassement te verdienen. Na de afdaling gebeurt er een goede 100 kilometer waarschijnlijk niets, dus maak van die gelegenheid gebruik om even te lunchen of buiten in het zonnetje te gaan zitten. Telefoon met ons liveblog erbij, dan mis je niks als er toch iets gebeurt. Giro d'Italia · Giro d'Italia · Nog 162 km - Zowel de kopgroep als het peloton zijn inmiddels begonnen aan het eerste echte obstakel van de dag: La Serra. De top van deze flinke heuvel is het hoogste punt van de etappe. Gek genoeg zijn er hier nog geen bergpunten te verdienen, alsof de organisatie tegen de sprinters die vandaag willen winnen wil zeggen dat ze zich niet aan moeten stellen. Giro d'Italia · Aan de start van de etappe hadden we nog de tijd om het prachtige Bologna te bewonderen, maar inmiddels zijn we de heuvels in gegaan. Het is sowieso maar de vraag of de renners wat van de omgeving zien met alle regendruppels op hun bril. Giro d'Italia · Nog 179 km - Deceuninck-Quick-Step (Viviani) en UAE Team Emirates (Gaviria) bepalen het tempo in het peloton. De sprintersploegen houden de achterstand op de vluchters stabiel rond de vier minuten. Giro d'Italia · Giro d'Italia · Giulio Ciccone pakte gisteren tijdens de tijdrit de blauwe trui. De 24-jarige Italiaan van Trek-Segafredo kan zijn leiding in het bergklassement vandaag vergroten, er liggen in totaal drie punten voor het oprapen. Ciccone won al eens een rit in de Giro, namelijk bij zijn debuut in een grote ronde in 2016. Giro d'Italia · Het is er niet droger op geworden bij de start van de etappe in Bologna. Giro d'Italia · Nog 189 km - Het achttal vooraan trapt flink door, of wellicht houdt het peloton zich nog wel in. De voorsprong van de kopgroep groeit snel tot rond de vijf minuten. Giro d'Italia · Nog 194 km - De eerste kopgroep van deze Giro is een feit. Onder meer Giulio Ciccone, drager van de blauwe bergtrui, zit erbij. De verdere namen: Sean Bennett, Francois Bidard, Marco Frapporti, Lukasz Owslan, Mirco Maestri, Damiano Cima en William Clarke. Giro d'Italia · Nog 200 km - De vlag is nu ook daadwerkelijk gevallen, het geneutraliseerde begin is voorbij. Het aanvallersbal is geopend. Giro d'Italia · Nog 205 km - We zijn onderweg! De eerste rit in lijn van deze Giro is begonnen. Wie gaat het beste om met het veranderlijke parcours en het verraderlijke weer. Giro d'Italia · Het regent behoorlijk aan de start in Bologna. Daarom heeft topfavoriet voor de ritzege Elia Viviani niet de Italiaanse kampioenstrui aan, maar eerder de Italiaanse kampioensjas. Giro d'Italia · Giro d'Italia · Over een half uur stappen de renners op de fiets voor de eerste echte etappe in deze Giro d'Italia. Het peloton trekt van Bologna naar Fucecchio over 205 kilometer. Het is niet volledig vlak vandaag, maar de verwachting is wel dat het een massasprint gaat worden. Fernando Gaviria, Elia Viviani, Pascal Ackermann en Caleb Ewan zijn de favorieten. Giro d'Italia · "Dit is een heel belangrijke overwinning", stelt Roglic, die voor de start al als topfavoriet werd gezien voor de eindzege in de Giro. "In Apeldoorn was ik er al héél dichtbij, maar nu heb ik de eerste kans om de roze trui te veroveren wel direct gegrepen." Het zorgde voor groot feest bij het zeer aanwezige groepje Sloveense fans, en voor een grote glimlach op het gezicht van Boven. "Hier was Primoz al vanaf de winter mee bezig", zegt de ploegleider. "Met de Giro in zijn geheel, maar zeker ook met deze tijdrit, want dit parcours was op zijn lijf geschreven. Het is heel mooi dat het hem dan ook lukt om te winnen." (2/2) Giro d'Italia · Roglic neemt na drie jaar revanche voor twee honderdsten van Apeldoorn

Primoz Roglic veroverde gisteren op zeer overtuigende wijze de eerste roze trui van de 102e editie van de Giro d'Italia, waardoor hij revanche nam voor zijn nipte nederlaag drie jaar geleden in de openingstijdrit in Apeldoorn. "Oh ja, Primoz heeft het zeker nog weleens over die tijdrit in Apeldoorn", zegt ploegleider Jan Boven van Roglic' ploeg Jumbo-Visma met een glimlach tegen NUsport. "Hij liep toen net de roze trui mis, zoiets motiveert hem zeker voor een tijdrit als die van zaterdag." (1/2) Giro d'Italia · Giro d'Italia · Mart bespreekt de Giro: 'Roglic gaf een patat van jewelste'