Dumoulin tevreden over tijdrit

Tom Dumoulin is direct na zijn tijdrit in de Giro wel tevreden over zijn optreden. "Op de klim ben ik volle bak gegaan, dus dit was het maximaal haalbare.聽Eigenlijk ben ik wel tevreden. Als er iemand onderdoor gaat, is hij beter", zegt hij voor de camera van Eurosport.