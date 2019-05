Tom Dumoulin kan niet wachten om zaterdag om 16.50 uur als eerste renner te beginnen aan de klimtijdrit waarmee de Giro d'Italia in Bologna in gang wordt gezet.

"Dat ik als eerste start in een tijdrit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga de Giro aftrappen. Best vet, cool", zei de kopman van Team Sunweb ruim drie uur voor zijn 8 kilometer lange tocht naar de basiliek van San Luca.

Dumoulin, die als doel heeft om de eerste roze trui te pakken, ziet daardoor wel al zijn concurrenten, zoals de Sloveen Primoz Roglic en de Brit Simon Yates, na hem starten.

"Ik vind dat geen nadeel. In een tijdrit ben je toch met jezelf bezig. Of je nou als eerste start of als laatste. Ik heb die keuze gemaakt vanwege het weer. Je hoopt dat het goed uitpakt, maar je weet het nooit."

Vrijdag was de verwachting nog dat het zaterdag later op de dag gaat regenen in Bologna, waar het momenteel lichtbewolkt en rond de 20 graden Celsius is.

Momenteel lichtbewolkt in Bologna

De eerste 6 kilometers van de tijdrit zijn vlak, daarna is het na een haakse bocht klimmen geblazen met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 9.

Dumoulin suggereerde eerder een fietswissel te overwegen. Er is door de organisatie op het laatste moment zelfs een wisselzone ingericht, maar daar maakt hij uiteindelijk toch geen gebruik van.

"Je verliest te veel tijd. Het is gewoon zaak jezelf in die eerste 6 kilometer niet op te blazen. En dan van de grote naar de kleine plaat. Of ik dat goed verteer? Met goede benen goed, met slechte benen slecht."

Dumoulin gaat op jacht naar zijn tweede eindzege in de Giro. Hij won in 2017 als eerste Nederlander de Ronde van Italië en werd vorig jaar tweede achter de Brit Chris Froome, die er dit jaar niet bij is.