Mathieu van der Poel heeft vrijdag opnieuw een overwinning geboekt in zijn eerste mountainbikerace van het seizoen. De winnaar van de Amstel Gold Race schreef na de proloog ook de eerste etappe van de Belgian Mountainbike Challenge overtuigend op zijn naam.

De 24-jarige Van der Poel bleef in de eerste etappe, die de renners over 80 kilometer van en naar La Roche voerde, zijn landgenoot Hans Becking 52 seconden voor. De Belg Quinten Hermans werd op ruim twee minuten derde.

De Brabander, die wel te laat kwam opdagen voor de start van de eerste etappe, blijft logischerwijs ook leider in het klassement van de meerdaagse wedstrijd in de Ardennen.

Donderdag was Van der Poel ook al een klasse apart in de proloog. Hij kwam toen wel vast te zitten achter een tractor op het parcours, maar zelfs die kon hem niet van de overwinning afhouden.

Voor de wereldkampioen veldrijden is de Belgian Mountainbike Challenge zijn eerste koers sinds zijn spectaculaire zege in de Amstel Gold Race van bijna drie weken geleden. Hij won de wedstrijd in en om La Roche-en-Ardenne in 2017.

Mathieu van der Poel komt als eerste over de finish in de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel in voorbereiding op eerste wereldbekerwedstrijd

Van der Poel bereidt zich in België voor op de eerste wereldbekerwedstrijd op de mountainbike van dit seizoen. Die wordt op zondag 19 mei verreden in het Duitse Albstadt.

Ook komt de renner van Corendon-Circus op woensdag 15 mei nog een keer in actie op de weg. Dan staat hij aan de start van de Belgische eendagskoers Puivelde Koerse.

De Belgian Mountainbike Challenge geldt als de zwaarste mountainbikewedstrijd van de Benelux en duurt nog tot en met zondag.