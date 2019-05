Tom Dumoulin gaat zaterdag als eerste renner van start tijdens de openingstijdrit van de Giro d'Italia in Bologna.

De kopman van Team Sunweb kiest vanwege het aangekondigde slechte weer voor een vroege start. Er wordt regen voorspeld in de avond. Hij begint om 16.50 uur aan de 102e Giro.

Ook kanshebbers op de eindzege als Vincenzo Nibali (16.58 uur), Primoz Roglic (17.01 uur) en Mikel Landa (17.02 uur) kiezen ervoor om al in de beginfase van de tijdrit van het startpodium te rollen.

Simon Yates, de man die de eindzege vorig jaar in de laatste etappes verspeelde, start daarentegen pas in de slotfase. De Britse kopman van Mitchelton-Scott start om 19.43 uur als op twee na laatste. Salvatore Puccio (Team INEOS) is om 19.45 uur de laatste coureur die vertrekt.

Dumoulin geldt als een van de favorieten voor de eerste roze trui. Hij kan concurrentie verwachten van de Belg Victor Campenaerts (starttijd: 16.57 uur) en Bob Jungels (16.56 uur). De Nederlandse outsider Jos van Emden (Jumbo-Visma) gaat om 17.45 uur van start.

De omloop in Bologna is 8 kilometer lang en kent aan het einde een venijnig klimmetje. De Giro eindigt op 2 juni eveneens met een rit tegen de klok, als de slotrit in Verona op het programma staat.