Tom Dumoulin heeft heel veel zin in de start van de Giro d'Italia. De winnaar van 2017 voelt zich goed en ziet zaterdag in de openingstijdrit in Bologna een kans om net als in 2016 en 2018 de eerste roze trui te veroveren.

"Het parcours van de eerste tijdrit is echt supermooi", aldus Dumoulin donderdag op een persconferentie in Bologna. "Het lijkt wel een beetje op het parcours van de WK in Bergen in 2017, maar dan een stuk korter."

In Noorwegen werd de Limburger twee jaar geleden wereldkampioen in een chronorace met een vlakke aanloop en een zware heuvel op het eind. De Giro-tijdrit in Bologna is de eerste 5,9 kilometer vlak, waarna een klim van 2,1 kilometer volgt met een gemiddelde stijging van 9,7 procent.

"Ik hoop dat ik zaterdag dezelfde superbenen heb als in Bergen, want zo'n abrupte overgang is verschrikkelijk als je slechte benen hebt", glimlacht Dumoulin, die niet wilde zeggen of hij vlak voor de klim van zijn tijdritfiets naar zijn gewone wegfiets zal wisselen. "Het zou mooi zijn als ik voor de winst mee kan doen, want ik heb nog geen koers gewonnen dit jaar."

'Ik sta hier met vertrouwen'

De kopman van Team Sunweb staat dit seizoen pas op zestien koersdagen. Zijn beste uitslagen zijn een zesde plek in het eindklassement van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en een vierde plaats in Tirreno-Adriatico.

Dat staat in schril contrast met de resultaten van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, die op basis van zijn eindzeges in de Emiraten, de Tirreno en vorige week in de Ronde van Romandië de topfavoriet is voor de Giro-winst.

"Elke koers die je wint, geeft je vertrouwen, dus voor Roglic is het heel fijn dat hij zoveel gewonnen heeft in het voorseizoen. Maar mijn voorjaar was al met al ook best goed", aldus Dumoulin. "Ik sta hier met vertrouwen, omdat ik heel veel zin heb in de Giro heb en omdat ik vorig jaar geen geweldig voorjaar had en toch tweede werd in Italië."

'Gevoel dat conditie goed is'

Na zijn vijftigste plek in Luik-Bastenaken-Luik van eind april schreven verschillende media dat Dumoulin het gevoel had dat hij er slechter voorstond dat een jaar geleden voor de Ronde van Italië, maar de Nederlander maakte donderdag duidelijk dat dit een misverstand is.

"Ik zei na 'Luik' dat het in die koers slechter ging dan vorig jaar, niet dat mijn vorm slechter was. Mijn prestatie in Luik-Bastenaken-Luik was een tegenvaller, maar verder heb ik het gevoel dat ik een goede voorbereiding op de Giro heb gehad en dat mijn conditie nu goed is."

"Het is altijd gevaarlijk om je eigen vorm elke week of elke dag te vergelijken met een jaar geleden. Dat probeer ik dus niet te doen. Uiteindelijk gaat het erom wie de komende drie weken de beste benen heeft, die renner zal de Giro winnen."

Dumoulin start voor het vierde jaar op rij in de Giro en voor de derde keer is een goed klassement rijden in Italië zijn hoofddoel van het seizoen. De Limburger won de eerste grote ronde van het jaar in 2017 en vorig jaar eindigde hij als tweede achter Chris Froome, de Brit die zich dit jaar weer volledig op de Tour de France richt.

De 102e editie van de Ronde van Italië duurt tot en met zondag 2 juni.