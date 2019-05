Op basis van het voorseizoen start Primoz Roglic zaterdag als de topfavoriet in de Giro d'Italia. De Sloveen en zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma lopen niet weg voor de rol als belangrijkste kanshebber voor de roze trui over drie weken in finishplaats Verona.

"We hebben één doel deze ronde en dat is voor de winst gaan", zegt Jos van Emden, de ervaren wegkapitein van Jumbo-Visma, donderdag in een afgeladen persconferentiezaal in Bologna.

Zijn kopman Roglic is dit jaar voorlopig onverslaanbaar. De voormalig schansspringer startte de afgelopen maanden in drie etappekoersen van een week uit de World Tour (de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië) en won drie keer.

"Dus we kunnen nu moeilijk zeggen dat we de underdog zijn", stelt ploegleider Jan Boven in gesprek met NUsport. "Vanaf 1 januari, en eigenlijk ook al in de maanden daarvoor, zijn met dit traject bezig met als doel om de Giro te winnen."

"Addy (collega-ploegleider Addy Engels, red.) en ik hebben ook nog wel een rekening openstaan uit 2016", doelt Boven op de Giro van drie jaar geleden, toen kopman Steven Kruijswijk twee dagen voor het einde de eindzege verspeelde door een val. "We gaan de komende drie weken met de hele ploeg vechten om de hoogste podiumplek te bereiken."

'Hele jaar al sterk als ploeg'

De 29-jarige Roglic stond vorige week in Romandië liefst vier keer op de hoogste trede van het podium. Hij won naast het eindklassement ook drie van de vijf etappes in Zwitserland, waardoor hij donderdag meerdere keren de vraag moet beantwoorden of hij niet te vroeg in topvorm is.

"Het klopt dat we vanaf het begin van dit seizoen sterk zijn geweest als team", zegt de Sloveen. "Maar na de Tirreno in maart heb ik veel tijd gehad voor zware trainingen, ik denk dat we dat goed hebben gedaan."

"De Ronde van Romandië was vervolgens de perfecte voorbereiding voor mij op de Giro. Ik had me daar ook kunnen verstoppen, maar waarom zou ik niet voor een goed resultaat gaan als die mogelijkheid er is? Nu is het zaak om de komende weken vanaf dag één gefocust te zijn. En om ervan te genieten, want anders duren drie weken erg lang."

'Roglic kreeg vorig jaar bevestiging in Tour'

Roglic heeft sinds zijn overstap naar Lotto-Jumbo (het huidige Jumbo-Visma) in 2016 al aardig wat ervaring opgedaan in drieweekse rondes, want hij reed de Giro van 2016 en de Tour de France van 2017 en 2018.

De tijdrijder is de komende weken wel pas voor de eerste keer in zijn carrière de absolute kopman van zijn ploeg in een grote ronde. Vorig jaar eindigde hij weliswaar als vierde in de Ronde van Frankrijk, maar toen had hij een vrije rol achter Kruijswijk.

"Primoz was in de Tour bewust onze tweede man, omdat we niet wisten hoe hij drie weken zou overleven", aldus Boven. "Dat ging heel goed, dus dat heeft hem doen beseffen dat hij er klaar voor is om voor de winst te gaan in deze Giro. In zijn hoofd wist hij dat misschien al wel, maar het is goed dat hij de bevestiging kreeg in de Tour."

Giro-ploeg Jumbo Visma 131: Primoz Roglic (Slv)

132: Koen Bouwman (Ned)

133: Laurens De Plus (Bel)

134: Sepp Kuss (VS)

135: Tom Leezer (Ned)

136: Paul Martens (Dui)

137: Antwan Tolhoek (Ned)

138: Jos van Emden (Ned)

'Mogen trots zijn op plek waar we nu staan'

Dat Roglic in zijn eerste grote ronde als absolute kopman direct de topfavoriet is, tekent de snelle ontwikkeling van de Sloveen, die pas sinds het begin van dit decennium bezig is met fietsen en in ruim drie jaar bij een WorldTour-ploeg is uitgegroeid tot een wereldtopper.

"De aandacht voor mij is nu een beetje anders dan in 2016 voor mijn eerste Giro, er is veel gebeurd in de tussentijd", stelt Roglic met gevoel voor understatement. "Maar toen ik begon met koersen, dacht ik aan het hoogste haalbare, de roze of de gele trui. We hebben met z'n allen heel hard gewerkt en mogen heel trots op zijn op de plek waar we nu staan."

De 102e editie van de Ronde van Italië start zaterdag met een korte tijdrit in Bologna, die eindigt met een klim van 2,1 kilometer. De 21e en laatste etappe is op zondag 2 juni, een lastige tijdrit in Verona.